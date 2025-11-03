Juicio con jurado este martes en Huelva por un tiroteo relacionado con el narcotráfico en Punta Umbría con un fallecido

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este martes el juicio con jurado con seis acusados por el tiroteo que se produjo en junio de 2022 en el término municipal de Punta Umbría por cuestiones relacionadas con el narcotráfico, que se saldó con un fallecido y un herido. Se prevé que el juicio pueda alargarse hasta la próxima semana.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, consultado por Europa Press, se solicita para los seis acusados penas de prisión que oscilan entre los 18 y los cuatro años por delitos de homicidio --este delito se le imputa a dos de los acusados--, homicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y de robo con intimidación y uso de armas. Estos últimos para todos los acusados.

En su escrito, el Ministerio Fiscal considera probado que en una fecha anterior al 21 de junio de 2022 dos de los acusados y el fallecido se concertaron para venir a Huelva a hacerse con un cargamento de 90 kilos de hachís. Para ello contactaron, a través de tercero, con otro de los acusados, quien se encargó de buscar vendedores.

De este modo, la venta se fijó sobre las 15,00 horas del 21 de junio en las inmediaciones de la Clínica de Los Naranjos de la capital, aunque posteriormente se trasladaron a la vivienda de los padres del vendedor, en el término municipal de Punta Umbría, al entender que la avenida de la capital no era un lugar seguro para realizar el intercambio.

En este contexto, en el coche de los compradores iban cinco personas, de las cuales tres se encontraban escondidos, dos en el maletero del coche y otro en la parte de atrás del mismo, que era conducido por una mujer --también acusada-- con un copiloto. Una vez que llegaron a la vivienda de los padres del vendedor y realizada la entrega de los 90 kilos de hachís, la mujer que conducía el vehículo dijo que iba a coger el dinero del doble fondo de maletero del coche, aunque la intención real era llevarse la droga sin pagar.

Por ello, al abrir salieron dos personas con pasamontañas, una de ellas empuñando armas y de la parte trasera del vehículo salió una tercera persona también armada. Así las cosas, el vendedor se refugió en el interior de la casa y su madre le hizo entrega de una pistola y una escopeta, al tiempo uno de los atacantes se acercó a escasa distancia de la vivienda. De este modo, el hombre empezó a disparar desde el interior con las armas facilitadas por su madre y con el auxilio de su padre, quien le iba recargando la escopeta a medida que este iba disparando.

Los disparos efectuados por este hombre alcanzaron a dos de los supuestos compradores, de forma que uno de ellos falleció y otro resultó herido, mientras que la acusada --la mujer que conducía-- huyó llevándose con ella la droga, aunque fue interceptada a 2,5 kilómetros del lugar en el que tuvo lugar el tiroteo y en las inmediaciones se localizan 48.400 gramos de hachís con un precio aproximado de venta al público de 100.575 euros. El resto del hachís no ha sido encontrado.

Recoge el escrito de acusación que el fallecido recibió la mayoría de los disparos de frente, mientras atacaba la vivienda, en la zona de la cabeza y el tórax. Así, recibió impactos de perdigones en rostro, cuello, torso y brazo derecho, con tres heridas penetrantes en la región aórtica. Como consecuencia de ello, falleció sobre las 16,40 horas de ese día a causa de un shock hipovolémico-hemopericardio con taponamiento cardiaco secundario a disparo de arma de fuego.

Por su parte, el hombre de 41 años que resultó herido sufrió heridas por arma de fuego (perdigones) en hemitórax y hemiabdomen derechos; herida por arma de fuego en pierna izquierda; neumohemotórax derecho con atelectasia de lóbulos pulmonares medio y superior; lesiones por perdigones en hígado y vesícula; múltiples heridas por perdigones en torax, abdomen, región supraclavicular derecha y miembro inferior izquierdo, entre otras lesiones. Para su curación precisó además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico quirúrgico.

La Fiscalía considera los hechos relatados como constitutivos de un delito de homicidio, delito de homicidio en grado de tentativa, delito de tráfico de drogas, delito de tenencia ilícita de armas, un delito de robo con intimidación y uso de armas y un delito leve de daños.

De este modo, se piden 18 y 15 años para los dos acusados del homicidio y la tentativa, ocho años para otros dos acusados por tráfico de drogas, robo con intimidación y tenencia ilícita de armas, cinco para otro por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y cuatro años para la conductora del vehículo por los mismos delitos.

INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

Tras los hechos, la Guardia Civil informó ese día 21 de junio de 2022 que se encontraba investigando un tiroteo ocurrido durante la tarde de esa jornada en Punta Umbría que se había saldado con un fallecido y un herido por arma de fuego.

De este modo, desde el Instituto Armado indicaron que a las 16,40 horas recibieron varios avisos de ciudadanos por un tiroteo en la localidad mencionada en un barrio cercano a Aljaraque.

Una vez desplazada a la zona, los agentes encontraron a un varón de origen extranjero con heridas de arma de fuego y lesionado y a un segundo varón fallecido a causa también de heridas de bala. El herido, de 41 años, fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez.