La Junta afirma que cuando termine la legislatura "el 60% del vertedero de Nerva (Huelva) estará sellado"

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado que "cuando termine la legislatura el 60% del vertedero de Nerva (Huelva) estará sellado, toda vez que ha destacado que "ya hemos cumplido con el primer vaso".

Así se ha pronunciado la consejera en una intervención en respuesta a una interpelación realizada en el Pleno del Parlamento por el parlamentario del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que ha quien ha preguntado a García por las actuaciones que está llevando a cabo su Consejería en el vertedero.

Al respecto, ha subrayado que "están cumpliendo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con Nerva, con Huelva y con los andaluces" y ha remarcado que "ya hemos cumplido con el primer vaso y se realizó un estudio en el febrero del 2023, hubo una inspección, se hizo un estudio, se vio la posibilidad de que dos vasos de los residuos no peligrosos, el 2 y el 3, pudieran estar superando la capacidad que tenían autorizadas", por lo que "se hizo una suspensión temporal de esa autorización para no seguir llevando más vertido".

"Después del proceso de alegaciones de la empresa, los técnicos, instructores del procedimiento, decidieron realizar un estudio in situ con sondas que pudieran medir la densidad de los residuos, de los vasos 2 y 3 de residuos no peligrosos. Y después de los resultados del estudio se vio que no estaba superado a la capacidad, que todavía tenía capacidad para 780.000 toneladas de depósito, y lo que se le ha pedido a la empresa es un plan para cerrar con esa cantidad de base en esos dos vasos", ha apuntado.

García ha reiterado que "el gobierno de la Junta de Andalucía se comprometió al cierre ordenado" del vertedero de Nerva, y "vamos a hacer ese cierre ordenado con la mayor seguridad para la protección del medioambiente, de los habitantes de Nerva", y para "dar seguridad jurídica". "Vamos a cumplir y estamos en ello".

Finalmente, la consejera ha dicho que el PSOE, cuando gobernaba en la Junta fue "el único responsable, porque tomaron la decisión en 1995" de que Nerva tuviera ese vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos. "Ellos fueron los que decidieron que en el año 2003 ampliaran la capacidad de ese vertedero" y "fueron los responsables en el año 2008 de gestionar y de tramitar una autorización ambiental integrada que duplicó la capacidad del vertedero", por lo que ha reprochado a la bancada socialista que vayan "a desahogarse a esta Cámara y a hablar de denuncias a nivel de la Unión Europea".

Por su parte, el parlamentario popular ha apuntado que "Juanma Moreno cumple con su palabra cuando dijo que apostaba por el cierre ordenado del vertedero" y que "desde el minuto uno, este gobierno empezó a tomar decisiones importantes" y "dejó de mirar a otro lado como sí hacían gobiernos anteriores".

"Después de incumplimientos reiterados por parte de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía ha sido el gobierno de Juanma Moreno el que ya ha sellado el vaso uno de este vertedero", ha subrayado antes de añadir que "el actual gobierno andaluz tiene clara cuál es la hoja de ruta, mientras que el PSOE-A impulsó un vertedero de residuos peligrosos en la Cuenca Minera de Huelva", por lo que, ha enfatizado, este vertedero "es hijo político del PSOE".