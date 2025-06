Junta espera que el Gobierno concrete las ayudas del Pacto de Doñana a agricultores del Condado el 8 de julio

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz que "siempre van a cumplir" con los agricultores del Condado de Huelva, por lo que espera que el Gobierno "también lo haga" y que les presente a estos en una reunión convocada para el 8 de julio las bases definitivas de las ayudas que contempla en Pacto de Doñana.

Así ha respondido la consejera a una pregunta formulada por Vox sobre las ayudas para los agricultores del Condado de Huelva que contempla el Pacto de Doñana, durante la que ha explicado que "durante todo este tiempo lo que ha habido es un proceso de negociación del Ministerio con los agricultores para poder cerrar unas bases".

"Estos meses se han dedicado a negociar unas ayudas que acojan a todos los agricultores porque cada municipio, cada explotación tenía una identidad y una problemática muy diferente y muy diversa, por un problema heredado de muchísimos años y que había un compromiso del Gobierno de España y del Gobierno del presidente Juan Manuel Moreno para solucionarlo", ha abundado.

Al respecto, ha asegurado que el comisionado nombrado por la Junta de Andalucía "ha estado presente en todas esas reuniones" y se ha ido "limando" las bases que el Gobierno de España tiene que presentar y que "parece ser que el 8 de julio va a hacer esa presentación definitiva ante los agricultores". "Pero no es la primera reunión porque los agricultores han tenido acceso y han trabajado con varios borradores y ahora se va a concretar", ha apuntado.

Asimismo, la consejera ha asegurado el "cumplimiento" del Pacto de Doñana, de hecho, ha indicado que la Junta tiene ya ejecutado el 58% de las acciones e inversión comprometidas.

"Nosotros lo que venimos trabajando durante todo este tiempo con los agricultores, porque nuestro comisionado se ha estado reuniendo repetidamente con ellos, es cumplir con el pacto y cumplir es con todo. A nosotros también nos hubiese gustado que la primera medida que el Gobierno de España hubiese adoptado hubiese sido la de convocar y publicar las bases, porque una vez que las publiquen, detrás vamos nosotros, que las tenemos preparadas para complementar esa ayuda a los agricultores", ha señalado.

Por ello, la consejera ha incidido en que "con mucho trabajo y con mucho rigor", el Gobierno andaluz "siempre va a cumplir con los agricultores", por lo que espera que "también lo haga el Gobierno de España, que por ahora creemos que lo va a hacer".

"Esa es nuestra convicción. Y el día 8 de julio podremos ver que ese trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo se va a plasmar en una realidad. Y ese es el objetivo y ese es nuestro compromiso con Huelva y con los agricultores de Huelva", ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha comenzado su intervención alegando que el Pacto de Doñana ha sido "un auténtico engaño a los agricultores de Huelva, a toda la provincia y también a todo el entorno de Doñana".

"Es un engaño porque consiste básicamente en dar una serie de ayudas a los agricultores para que abandonen su actividad agrícola, lo que genera destrucción de puestos de trabajo, empobrecimiento y despoblación, a cambio de una serie de inversiones para compensar y potenciar la zona que son absolutamente falsas", ha manifestado.

En este sentido, ha esgrimido que el acuerdo "no garantiza la ayuda a los agricultores" por la que "ellos votaron a favor de la retirada de la proposición de ley" y que esas ayudas "no dependen de Juanma Moreno ni del gobierno de la Junta, sino del gobierno central". "Y ahora se confirma el engaño del gobierno de la Junta. No lo decimos nosotros, lo han dicho los propios agricultores, que se sienten engañados y abandonados. Y es que, 18 meses después del acuerdo, en vez de ayudas están recibiendo cuantiosas multas que pueden obligarles a abandonar la actividad, impidiéndoles poder acogerse a las ayudas".

"Ante la decepción y la angustia por la situación creada, nos piden los agricultores, al Grupo Popular y a Vox que reactivemos la proposición de ley, lo que genera desde mi punto de vista una situación incómoda para ustedes porque supondría reconocer un fracaso", ha subrayado que "para evitarlo" se ha programado una reunión para el próximo 8 de julio.