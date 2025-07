Limón (PSOE-Huelva) aplaude la "clara voluntad" del Gobierno para "resolver los problemas de infraestructuras hídricas

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado la "clara voluntad" del Gobierno de España para "resolver los problemas con las infraestructuras hídricas", ya que durante estos seis años se han puesto en marcha proyectos como el desdoble del túnel de San Silvestre o se está aclarando en futuro de la presa de Alcolea.

En una entrevista concedida a Europa Press, la socialista ha señalado que lo que diferencia al gobierno de Juanma Moreno con el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "la clara voluntad política y técnica que tiene el Gobierno de España por solucionar los problemas de los vecinos de la provincia de Huelva". "Y lo estamos demostrando con todas las infraestructuras".

"Por contra, el Partido Popular, lo que hace es tirar la piedra y esconder la mano. Por un lado, va con un discurso a llamar a la puerta del Gobierno de España y, por otro lado, cuando ya está todo solucionado y lo que queda es cerrar o abordar técnicamente cuatro aspectos, critican al Ejecutivo", ha enfatizado.

En este sentido, Limón ha criticado la "actitud cínica" del PP en la Junta de Andalucía exigiendo que "se firme ya" el acuerdo para la reactivación de la presa de Alcolea. "El Gobierno le da un protocolo ya redactado para su revisión. Después de meses lo vuelven a derivar para que se dé el último visto bueno por parte del Ejecutivo. Pero ahora dicen, que llevan tiempo esperando que el Gobierno de España responda. Una actitud completamente cínica", ha aseverado en alusión a las palabras del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, en la que aseguraba que la Junta está en disposición de "firmar ya el protocolo".

Por ello, ha insistido en que el Gobierno de España es "quien tiene una voluntad clara", y que "se ha demostrado en todas las infraestructuras, no solo las hídricas, que se están desarrollando durante estos seis años, que son muchas, que estaban en un cajón" y que "no serían una realidad si no fuera por el Ejecutivo de Pedro Sánchez". "Es que hay un cinismo por parte del Partido Popular en todo esto, intentando rascar votos donde no hay", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está "peleando y trabajando" para que la presa de Alcolea sea "una realidad", aunque ha señalado que "en un principio había una negativa" a su reactivación porque había informes "no solo del Ejecutivo, sino de la propia Junta de Andalucía y de la Universidad de Huelva, en el que se concluía que había indicios de que la calidad de las aguas no eran aptas para consumo humano, ni para el regadío".

No obstante, según ha indicado Limón, el Gobierno se ha mostrado abierto a la propuesta de la Junta que "quiere construirla y asumir su inversión", pero "el presupuesto que el Ejecutivo iba a destinar sigue comprometido para invertirlo en la provincia", precisamente, ese es "el fundamento" del protocolo que "se va a firmar".

No obstante, la socialista ha advertido de que, una vez que esté hecha la infraestructura, "si es que la llegan a hacer, habrá que ver cuál es el uso que le van a dar" y "si se puede usar para lo que ellos quieren, porque no creemos que ningún técnico ahora vaya a poner en un papel algo diferente de lo que decían los informes previos".

Por otro lado, Limón también se ha cuestionado "de dónde va a sacar el Gobierno andaluz el dinero", porque "todavía no lo hemos visto". "Por desgracia, estamos acostumbrados ya, y creo que la gente se está dando cuenta, que cada vez que vienen unos comicios autonómicos, de alguna forma el PP empieza a desempolvar cositas que tiene por ahí para dar la batalla. Lo hizo con el plan de Doñana, ahora lo quiere hacer con la presa de Alcolea, pero yo entiendo que los agricultores de esta provincia son serios, responsables y no se van a dejar engañar otra vez por Juanma Moreno", ha manifestado.

Así, ha incidido en que "voluntad política por parte del PSOE, toda la del mundo" para que haya infraestructuras hídricas y también para que los agricultores "se queden en la provincia de Huelva", pero "todo siempre de la mano de la sostenibilidad, de la eficiencia, de la eficacia, de todos los instrumentos y recursos que existen en el que podamos dar una agricultura de calidad, porque tenemos que ir cambiando".

"Lo que no podemos es estar, por un lado tirando la piedra, por otro lado escondiendo la mano. Pero cada vez que están asfixiados, llaman a la puerta del Gobierno de España para buscar soluciones. Las cosas no son así. Lo que pasa es que al final están intentando politizar cada una de las pequeñas acciones que intentan llevar a cabo. Con lo cual, nosotros siempre buscando proyectos viables, sostenibles, que sean de consenso y que sea siempre la opción más ventajosa para la provincia de Huelva", ha abundado.

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Por otro lado, la socialista se ha referido también al desdoble del túnel San Silvestre que, a su juicio, es "una realidad", pero que "ha costado mucho sacarlo adelante", ya que "son muchos factores externos los que ralentizan todo el procedimiento inicial antes de poner una máquina en una obra".

"Pero lo cierto es que ya hay una licitación, pero hay una empresa que ha vuelto a paralizarlo todo porque ha hecho un nuevo estudio geotécnico, ya que las características del terreno no daban garantías a la compañía para ceñirse al plazo de ejecución que había dado. Una vez que ha hecho el estudio geotécnico y le han salido otros valores, ha pedido una modificación del proyecto y ahí es donde se está trabajando", ha explicado.

Pero al respecto, ha señalado que en esta obra "existe el presupuesto" que es "lo más importante", algo que, a su juicio, "no pasa con el Gobierno andaluz", ya que al presidente Moreno "habría que pedirle cada vez que anuncia una obra dónde está el dinero, los planos, el proyecto o el plazo de ejecución".

Por otro lado, preguntada por las declaraciones que realizó el delegado de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos, en la que asegura que "no existía el desdoble", la socialista ha asegurado que el "aumento de la capacidad para mejorar el suministro hídrico lo tiene garantizado", y eso "se ha dicho en las diferentes reuniones que se han mantenido con la plataforma, por activa y por pasiva".

"Esta es la doble vara de medir que tiene el PP siempre. Primero llama a la voluntad del Gobierno, después, cuando tiene el dinero, dice que para qué o critica al Gobierno. Al final es jugar con la crítica y la parte negativa para ensuciar cualquier desarrollo social y económico que tenga la provincia de Huelva, que es a lo que están acostumbrados a hacer", ha concluido.