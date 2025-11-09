Limón (PSOE): "Huelva necesita menos propaganda y más sanidad pública. No vamos a quedarnos callados"

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha subrayado que "esta provincia necesita más sanidad pública y menos propaganda". Y ha advertido que "no vamos a permanecer callados ante el desmantelamiento feroz, cruel y premeditado de este servicio público esencial, que es un derecho consolidado y recogido en la Constitución española, que Moreno Bonilla se lo está cargando a favor de la privada".

"Mientras la ciudadanía espera meses para una cita o una prueba diagnóstica, Moreno Bonilla solo ofrece marketing y falacias", ha aseverado durante su participación, junto con otros cargos socialistas, en la movilizacion convocada por Marea Blanca en defensa de la sanidad pública.

"La única realidad es que cada día hay más recortes, más listas de espera y menos recursos para los profesionales. Su hoja de ruta es clara: privatizar lo que durante décadas se construyó con el esfuerzo de todos los andaluces. Por tanto, que se deje de anuncios vacíos, porque lo que se necesita es inversión real, profesionales y compromiso con lo público", ha añadido.

Así lo ha puesto de manifiesto Limón en una nueva concentración en Huelva, a las puertas de la Delegación Territorial de Salud, en la que ha participado junto a representantes socialistas, sindicatos, asociaciones de pacientes, mareas blancas y ciudadanía, "unidas y unidos en la indignación, para decir basta ya a esta destrucción sin precedentes de la sanidad pública andaluza".

María Eugenia Limón se ha referido al último dato que se ha conocido en esta misma semana, "en el que Moreno Bonilla ha impuesto un recorte de 91 millones de euros en gasto de personal en los grandes hospitales públicos de Andalucía y, concretamente, en el hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva, ese recorte es de 4,2 millones de euros". "Esto no es casual, sino que forma parte de una estrategia calculada para debilitar el sistema público y favorecer a la sanidad privada", ha criticado.

La dirigente socialista ha sostenido que "la gestión de Moreno en sanidad es insostenible. Y ya ha tocado fondo con el escándalo de los cribados, donde ha jugado y sigue jugando con la salud y la vida de miles de mujeres. Esto es inaceptable, inadmisible, intolerable, no hay palabras para expresar tanto dolor y sufrimiento. Y, encima, han querido culpabilizar a las mujeres de esta negligencia imperdonable".

Pero, además, "el PP en esta provincia, con una frialdad absoluta, está minimizando la gravedad de este tema en los diferentes plenos en los que estamos llevando mociones para denunciar y pedir soluciones urgentes para los cribados, así como nuestra defensa de la sanidad pública y de las mujeres", ha agregado.

"Por eso estamos otra vez aquí, y también, con Amama, con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, en su lucha y en la lucha justa para salvar la sanidad pública, por una atención sanitaria digna, de calidad, en la que tengamos cabida todas y todos, porque estamos en nuestro derecho, nos pertenece, como pacientes y a los profesionales sanitarios que, también, están sufriendo estos recortes indiscriminados e injustificables", ha concluido.