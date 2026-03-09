Limón (PSOE-Huelva) ve una "deslealtad" el abandono de Albillo del grupo municipal y pide entregar su acta de concejal

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, este lunes junto a miembros de la formación en la provincia. - PSOE DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado este lunes que el hasta ahora concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva Luis Albillo --que ha solicitado su paso al grupo de concejales no adscritos-- tiene "total libertad para dejar su acta", pero que desde la formación se le va a exigir, "como se ha hecho" en otros casos que la entregue.

Así lo ha manifestado Limón a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha dicho que en el PSOE consideran que su solicitud de pasar al grupo de no adscritos es "una deslealtad absoluta a las siglas que lo llevaron a ser concejal y a tener este acta" y que van a estar "vigilantes" para que "este paso al grupo no adscrito no sea darle la mayoría absoluta que necesita Pilar Miranda para seguir consiguiendo sus objetivos en la ciudad de Huelva".

"Cuando una persona se presenta a unas elecciones, a unos comicios electorales, lo hace representando un partido político, en este caso el Partido Socialista. Con lo cual, vamos a pedirle el acta porque el acta fue la confianza que le depositaron sus vecinos y vecinas a la hora de elegirlo dentro del Partido Socialista", ha remarcado.

Por tanto, la secretaria general de los socialistas onubenses ha destacado que desde el PSOE van a "seguir trabajando y escuchando a los vecinos" de la capital y sus "necesidades y demandas" ante "la nefasta gestión que está haciendo Pilar Miranda".