Limón (PSOE) señala que el PP "no puede hablar de herencia" en sanidad por "su cantidad de promesas incumplidas"

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE en Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que el PP "ya no puede hablar de herencia" en cuanto a sanidad por "la cantidad de promesas incumplidas que ha acumulado en estos seis años", refiriéndose al Hospital Materno Infantil; al Hospital de Riotinto, "que va camino de convertirse en un centro de salud comarcal"; o al Plan de Verano.

En una entrevista concedida a Europa Press, Limón ha reprochado el "despropósito" que, a su juicio, está realizando el PP en la Junta con la sanidad, algo que lo ha calificado como "una falta de respeto a la ciudadanía", sobre todo por "la cantidad de promesas incumplidas en materia sanitaria que han hecho a lo largo de estos años".

"Ya no pueden hablar más ni de la herencia recibida ni echarle la culpa a otro, sobre todo cuando el Gobierno andaluz ha recibido más dinero que nunca para materia sanitaria y no lo han puesto en marcha", ha enfatizado.

En este sentido, la socialista ha señalado que "solo basta con salir a la calle y preguntar a los vecinos", porque "quién no ha tenido un retraso en una cita de un especialista o en una operación, quién no se ha tenido que gastar dinero en una analítica privada o tiene una bronquitis, por ejemplo, y le dan cita para ir al médico 21 días después".

Sin embargo, según ha criticado Limón, "la respuesta de los dirigentes del Partido Popular es que la gente le ha tirado las citas". "Si tienes un problema y a ti no te dan una cita en 24 o 48 horas, es normal que tú después no vayas a la cita que tenías a las tres semanas. También es cierto y verdad que las personas pueden ser responsables de esas citas, pero eso no puede ocultar una realidad que estamos viviendo", ha remarcado.

Al respecto, la socialista ha indicado que esa "realidad" son "los 18.000 profesionales que han sido despedidos o las 83.000 personas de Huelva en lista de espera". Por otro lado, también ha mencionado que la pasada Navidad, el presidente andaluz "volvía a comprometerse con que la atención primaria estaría en 72 horas y a día de hoy no es así". "Son todas promesas desde hace seis años que vamos para siete y las promesas siguen quedándose en un cajón", ha comentado.

De este modo, la secretaria general se ha referido al Hospital Materno Infantil, "un proyecto superimportante para la provincia", pero que "le han ido cambiando el envoltorio continuamente". "La realidad es que no hay ni siquiera indicios del Materno Infantil, con lo cual están engañando a la ciudadanía de Huelva. Esto no lo dice el Partido Socialista, sino los datos objetivos con los que la propia ciudadanía puede abordar", ha insistido.

Por todo ello, la socialista ha manifestado que "hay que salir a la calle también por los profesionales", ya que "no hay que dejarlos por detrás". "Los profesionales están cansados y agotados y no pueden más con esta situación. Al final se crea esa mala relación entre el usuario y el profesional. Uno porque no tiene la cita, el otro porque lleva más de 15 horas trabajando y porque no tiene el descanso adecuado. Cuando te das cuenta, no se da la atención adecuada, y eso está en la calle y lo pueden palpar perfectamente los vecinos de Huelva", ha señalado.

Por otro lado, ha acusado a los dirigentes del PP de "descaro, mentira y engaño" porque "cuando tienen un problema de salud en sus municipios los quieren tapar y son los primeros que intentan decir que sí, que están al frente del problema".

"Aquí tenemos el ejemplo claro de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ya que se han llevado mociones en torno al Materno Infantil o cualquier otro problema sanitario de la provincia de Huelva y no se les ha caído la cara de vergüenza en levantar la mano y decir no a esas mociones, pero cuando estaban en la oposición eran los primeros que se ponían detrás de una pancarta y ahora hablan de politización de la sanidad", ha aseverado.

Así, ha puesto de ejemplo de esta política al Plan de Verano de la Junta de Andalucía, ya que "queda manifiesto el número de camas que no se van a ocupar porque están cerrando centro de salud y el número de profesionales que están despidiendo, que no están contratando".

"Otro claro ejemplo en el hospital de Riotinto, por llamarlo hospital porque va camino de ser un centro de salud comarcal, debido a que cada vez le quitan más especialidades, cierran más plantas, despiden a más profesionales y cada vez asfixian más a los profesionales", ha lamentado.

Al respecto, ha criticado al PP porque "cuando el Gobierno de España pone en marcha una nueva financiación para la comunidad son los primeros que la rechazan", con lo cual "no tienen voluntad de arreglar nada y quieren seguir en esta situación para ellos seguir pasando esos miles de millones de euros a la sanidad privada como han hecho con todos los contratos menores que se están ahora mismo fiscalizando y que se están comprobando".

"Los casos se han visualizado a lo largo de todo este tiempo, como el del Hospital Virgen de la Bella de Lepe, con lo cual, el problema es el Partido Popular y su nefasta gestión con la sanidad pública y de la gestión de los recursos públicos, puesto que al final siempre los derivan hacia la privatización", ha abundado.