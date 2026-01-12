Llegan las primeras temporeras de Marruecos para la campaña de los frutos rojos de Huelva

Archivo - Imagen de archivo de dos trabajadoras recogiendo fresas en un campo de Huelva. - EXTENDA - Archivo

HUELVA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante la pasada semana llegaron a Huelva las primeras 420 temporeras de Marruecos para la campaña de recolección de la fresa y frutos rojos. Para este año se espera la llegada de más de 21.000 trabajadores de hasta ocho nacionalidades a través del programa Gecco de gestión colectiva de contratación en origen.

Así, según ha indicado Subdelegación del Gobierno en Huelva a Europa Press, hasta el momento han llegado 420 temporeras todas procedentes de Marruecos para participar en la campaña agrícola onubense.

Asimismo, desde Asaja-Huelva también anunciaban la llegada de las primeras temporeras con contrato en origen procedentes de Marruecos, trabajadoras "repetidoras" que vuelven campaña tras campaña "gracias a su experiencia y compromiso".

Así, la entidad informaba que durante esta semana se incorporarán otras 660, toda vez que se señalaba que se continuaba trabajando en origen para que "sea un proceso ordenado y eficaz: selección en distintos países, gestión de la contratación y atención y acompañamiento a trabajadoras y trabajadores durante su llegada y estancia".

Además, Asaja-Huelva ha indicado que para reforzar esta labor, se incorpora al equipo, una mediadora hispano-marroquí, para "facilitar la comunicación y que todo transcurra de la mejor manera posible".

Por su parte, desde Frehuelva también señalaban a esta agencia la llegada de las primeras temporeras, aunque en estos días, se continuaría con las labores de contratación en Marruecos.

Así, la subdelegada en Huelva, María José Rico, en una entrevista concedida a este agencia, confirmaba la llegada de 21.496 trabajadores para la campaña agrícola", que supone "un incremento en 4.500".

La subdelegada detallaba que este año vienen 17.241 personas que repiten de países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, Paraguay y Senegal, así como 4.255 nuevos trabajadores". "Vienen cien de Colombia en el tercer año de proyecto y va muy bien y se ha incrementado a 200 los trabajadores nuevos en Guatemala, que llega su segundo año y también funciona muy bien", ha señalado.

Asimismo, se incrementan 500 también en Honduras, que viene ya por su cuarto año", mientras que de Marruecos, que es el país que más trabajadores aporta, vienen 3.305; de Mauritania vienen 48, otros cien de Paraguay y desde Senegal viene 142 --estos tres últimos países se incorporan este año como proyecto piloto-- con lo cual la campaña agrícola de Huelva "cuenta con ocho nacionalidades distintas".