Maeztu se muestra "preocupado" con "el debate político" sobre la Corona Norte "por Doñana" (Huelva) y "los agricultores"

HUELVA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado este jueves que le preocupa "muchísimo" el "debate político que hay" con respecto al proyecto de Ley sobre la revisión de la Corona Norte de Doñana, por "el Parque Natural" y por "los agricultores legales", porque "hay muchos intereses en juego" y "muchos equilibrios necesarios".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha indicado que "no se han hecho cosas que se deberían haber hecho" en el Plan de la Corona Norte de 2014 y "ahora hay un momento de sequía y de protección de Doñana".

"Estoy muy preocupado, porque es importante la protección del medio ambiente y del patrimonio, y tenemos el problema de la sequía", ha reseñado, al tiempo que ha valorado la "importancia del riego en superficie, que es importante para el agricultor y que supone tener agua" que "depende de un trasvase" y que, ha apostillado, "debería estar ya solucionado".

Por ello, ha considerado que "hay que encontrar una conciliación sabiendo la prioridad de los valores". "El patrimonio está, que puede haber desarrollo, los agricultores legales tienen que seguir comiendo de eso y los pozos ilegalidades tienen que cortarse".

"Me preocupan cosas que hoy deberían estar resueltas. Me preocupa mucho, porque incluso podrían hacerse cosas que están fuera del patrimonio en un tiempo en el que el acuífero está sobreexplotado, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".

En este punto, Maeztu ha dicho que él, como Defensor del Pueblo Andaluz, "no tiene nada que ver con la proposición de Ley" porque "es el juego legítimo del Parlamento", toda vez que ha reseñado que él "informa de las leyes" pero "las proposiciones de Ley es un juego parlamentario".

"Tengo a gala que fui a Bruselas para trabajar en la parada del gaseoducto para proteger este Patrimonio de la Humanidad, que tiene que jugar con agricultores que viven y han vivido siempre del fruto rojo", ha enfatizado, al tiempo que ha incidido en que "ha habido otras facetas que son ilegales".

Por último, ha señalado que, en ese sentido, en el ámbito de sus competencias, ha ejercido su "responsabilidad" y se ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible para solicitar un informe, que está "esperando" porque, ha apuntado, "hay muchas cosas en el tablero" y que, con respecto a ese informe "diré el conocimiento que tengo estructural y objetivo, porque aquí hay diferentes competencias". "No me es ajena Doñana, ni las familias que tienen que comer, me es ajeno los ilegales porque el acuífero está sobreexplotado, ha concluido.

VERTEDERO DE NERVA

Con respecto al vertedero de Nerva, Maeztu ha señalado que se "interesará" por saber "cuál es el deseo" del pueblo y del Ayuntamiento de Nerva con respecto al mismo, y que hará "lo que pueda hacer" como Defensor del Pueblo andaluz en coordinador con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en cuanto a que "hay decisiones que superan el ámbito de sus competencias". En este sentido, ha señalado que repasará las cosas que dependen de él "en colaboración con la ley que hay de coordinación".