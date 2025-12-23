Magnon entrega más de 200 juguetes a la campaña 'Huelva es solidara' para los niños vulnerables en Navidad

Entrega de juguetes de Magnon y algunas de sus empresas contratadas como Sajisa, a la campaña 'Huelva es solidaria'. - MAGNON

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de la planta de Magnon en Huelva, José Antonio Agüera, ha participado este martes en la entrega de los "más de 200 juguetes" que aporta la compañía energética y algunas de sus empresas contratadas como Sajisa, a la campaña ciudadana 'Huelva es solidaria', que desde hace once años distribuye juegues a través de Cruz Roja para que niños vulnerables de Huelva reciban regalos en Navidad.

La iniciativa ciudadana busca, gracias a las aportaciones de "cientos de personas y empresas de Huelva", atender las necesidades de alrededor de 700 niños de la provincia, para que "la Navidad llegue también a quienes más lo necesitan, cargada de esperanza, sonrisas y futuro". Magnon y sus empresas auxiliares han subrayado que es "un orgullo colaborar en conseguirlo".

La entrega de juguetes nuevos y no bélicos podrá realizarse hasta el 26 de diciembre en los puntos colaboradores que se están sumando desde distintos puntos de la provincia y la campaña beneficiará a menores de familias atendidas por Cruz Roja, así como por las organizaciones Huelva Acoge, Fundación Valdocco, Ciudad de los Niños y Cáritas.

Desde su nacimiento en 2015, 'Huelva es solidaria' se ha convertido en un movimiento colectivo que cada año moviliza a personas voluntarias, entidades sociales, empresas, centros educativos y ciudadanía en general "para que la ilusión de los Reyes Magos no falte en ningún hogar". El único requisito para colaborar es aportar un juguete nuevo y no violento.

Esta iniciativa trata de fomentar valores positivos como "la igualdad de oportunidades de la infancia en situación de vulnerabilidad y contribuir a su desarrollo educativo y emocional". El listado de puntos colaboradores está disponible para la consulta de quienes quieran participar en la web huelvaessolidaria.es.

Como en anteriores ediciones, la flota de taxis de Huelva capital también ofrecerá recogida solidaria gratuita para quienes deseen donar y no puedan desplazarse. En sus diez ediciones anteriores la campaña ha contado con el respaldo de "reconocidas figuras" del deporte, la cultura o la gastronomía como Carolina Marín, Xanty Elías, Manu Sánchez, Argentina, Rocío Márquez y Maribel Quiñones 'Martirio', quienes han apadrinado o amadrinado esta acción solidaria para darle visibilidad.