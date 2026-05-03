María y Manuel continúan siendo los nombres más habituales entre la población de Huelva

Archivo - Imagen de una calle del centro de Huelva. - ALBERTO DIAZ/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -

María y Manuel continuaron siendo los nombres más usuales en la provincia de Huelva durante 2025, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en la Estadística de Nombres y Apellidos de los Andaluces con referencia a 1 de enero de 2026, consultados por Europa Press.

Según estos datos, el 28,27 por ciento de las mujeres onubenses se llaman María. De otro lado, el 49,19% de los hombres recibieron el nombre de Manuel.

María del Carmen y Manuela ocupan el segundo y tercer puesto del ranking como nombres más frecuentes en la provincia y se mantienen en la misma posición que en la última revisión, mientras que Rocío se mantiene el cuarto que más se escucha en los municipios onubenses --era el quinto en 2022 tras Josefa, que en 2023 baja hasta el sexto puesto y que en 2025 se mantiene en esa posición por detrás de Carmen--.

Por contra, los nombres femeninos menos frecuentes son María Josefa (3,54%) Alicia (3,67 por ciento), Natalia (3,77 por ciento), Andrea (3,88 por ciento), Claudia (3,92 por ciento) y Encarnación (4,08 por ciento).

Asimismo, aunque el nombre de María es el mayoritario, en otros municipios como Huelva capital, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Moguer, Trigueros, Aracena, Zalamea la Real, Aroche o COrtegana, entre otros, el mayoritario es María del Carmen.

En el caso de los nombres de los hombres, Antonio se sitúa en segundo lugar seguido por José y Francisco, lo que no representa ningún cambio con respecto a los datos de años anterior. De otro lado, los menos usuales son Jorge (3,37 por ciento), Antonio José (3,42 por ciento), Francisco Manuel (3,43 por ciento), Antonio Jesús (3,59 por ciento) y Domingo (3,62 por ciento).

Por municipios, la gran mayoría tienen a Manuel como mayoritario aunque en Puebla de Guzmán, El Granado o Cañaveral de León el principal es José, mientras que Antonio lidera en El Almendro, San Silvestre de Guzmán, Escacena del Campo, Lucena del Puerto, o Cabezas Rubias, entre otros.

Respecto a los apellidos, Rodríguez es el más común en la provincia de Huelva con un 60,61 por ciento, seguido directamente de González (53,90 por ciento), García (50,14 por ciento) y Pérez (46,29 por ciento). Por contra, se encuentran al final del listado Morales (4,66 por ciento), Navarro (4,79 por ciento) y Santana (4,81).