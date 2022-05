Marín (Cs) señala que aspira a formar gobierno en la Junta con el PP y descarta pactar con Vox: "Con Vox ni a misa"

HUELVA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha destacado este lunes que su formación "no se esconde" y "aspira a gobernar la Junta de Andalucía durante cuatro años más con el Partido Popular" a partir del próximo 19 de junio, toda vez que descarta un pacto con Vox y se ha mostrado tajante a este respecto aseverando que "con Vox ni a misa".

A preguntas de los periodistas en Huelva durante un encuentro con los miembros de la candidatura onubense y afiliados de Cs de la provincia, Marín ha apuntado que aunque "no le cae mal la gente de Vox" no le gustan "sus ideas ni su proyecto político".

En esta misma línea, ha subrayado que tampoco pactaría con el PSOE de Juan Espadas porque "quiere subir los impuestos y volver a imponer el de sucesiones y donaciones" después de "que ha costado 37 años liberar a todos los andaluces del mismo".

"Algo que hacía que no hubiera ni renovación en el campo andaluz porque los padres no le podían ni dejar las fincas a sus hijos por lo que tenían que pagar", ha dicho al tiempo que le ha recriminado que "no reclama ni un solo euro a Andalucía cada vez que hay un reparto de fondos europeos".

Asimismo, ha criticado que el PSOE "dijo que iba a hacer una reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas para que todas las provincias recibieran el dinero que necesitaban para garantizar los servicios públicos" y que "ahora se calla la boca cada vez que hay un reparto".

"Si realmente hubieran defendido Andalucía, hoy Huelva hubiera recibido no tres sino nueve proyectos por valor de más de 27 millones de euros para planes de sostenibilidad turística y para todo el sector turístico en la provincia. Con ese PSOE no se puede llegar a un acuerdo porque le sienta mal a Andalucía", ha manifestado.

En este contexto, ha reiterado que Cs "aspira a seguir gobernando la Junta de Andalucía con el PP" porque "con Ciudadanos y el Partido Popular le ha ido bien a Andalucía y a Huelva y le está yendo bien a España", toda vez que ha reseñado que "nunca ha habido gobiernos tan serios y que hagan las cosas con tanto compromiso como el que ahora mismo hay en Andalucía", al tiempo que ha reseñado que en eso el cabeza de lista por Huelva, Julio Díaz, "ha sido una pieza clave" en la mesa del Parlamento "para poder sacar adelante leyes, iniciativas y proposiciones no de ley".

Así las cosas, Marín ha reseñado que Díaz ha dado "un paso al frente en un momento complicado", cuando Andalucía "necesita tanto de Ciudadanos" y "cuando Huelva necesita a mujeres y hombres que realmente se comprometan con su tierra" algo que, a su juicio "tiene un doble valor".

Por ello, ha remarcado que Díaz "siempre ha estado ahí" y ha estado "cuando Ciudadanos comenzó a cambiar Andalucía" en el momento en que "llegó al Parlamento en 2015", así como ha subrayado que la formación "ha continuado haciéndolo" cuando los andaluces le dieron "la oportunidad de gobernar a partir del 2 de diciembre de 2018".

"Todo ese trabajo lo hemos hecho juntos y no podíamos tener mejor candidato para representar a la provincia en el Parlamento de Andalucía, ya que va a acompañado de hombres y mujeres que pueden hacer cosas extraordinaria por la provincia. En Huelva nos reencontramos con la misma ilusión y las mismas ganas que cuando llegamos al Parlamento de Andalucía. Desde Huelva salieron grandes expediciones que cambiaron el mundo y desde aquí vamos a seguir cambiando Andalucía", ha concluido.