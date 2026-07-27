Más de 10.000 personas asistieron en Huelva a los conciertos de 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026'

Actuación de Ricky Martin en 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' - LAS NOCHES DE FORO

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' ha cerrado esta edición con un balance "muy positivo", consolidándose como "una de las grandes citas musicales y culturales del verano en la provincia de Huelva". Más de 10.000 personas han disfrutado de la programación impulsada por la Diputación de Huelva con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, en una edición que ha reforzado el vínculo de La Rábida y Huelva capital con la música en directo, la cultura iberoamericana y la experiencia compartida".

Según informa la organización en nota de prensa, durante el mes de julio el ciclo ha reunido propuestas artísticas de proyección nacional e internacional en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, y el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital.

La programación ha permitido acercar al público distintas formas de entender la música actual, desde la escena latinoamericana y el pop global hasta la guitarra española contemporánea, la nueva canción portuguesa y los grandes formatos internacionales.

Bajo el lema 'Iberoamérica Suena', 'Las Noches del Foro' ha reforzado su identidad como "espacio de encuentro entre culturas, territorios y generaciones". La edición de 2026 ha puesto en valor "la dimensión simbólica" de La Rábida como "enclave vinculado históricamente al diálogo entre ambas orillas del Atlántico, al tiempo que ha proyectado una programación contemporánea, diversa y conectada con públicos amplios".

El balance del ciclo también permite destacar su contribución a la dinamización cultural, turística y económica de la provincia durante la temporada estival. La celebración de los conciertos ha generado "movimiento favoreciendo la actividad en sectores como la hostelería, la restauración, el transporte, el alojamiento y otros servicios vinculados a la asistencia de público local y visitante".

Además de su dimensión artística, 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' ha contribuido a "reforzar la imagen de Huelva como destino cultural de verano, capaz de acoger propuestas musicales de gran formato y de proyectar sus espacios escénicos como lugares de referencia para la ciudadanía y para quienes se desplazan a la provincia durante los meses estivales".

La programación ha contado con artistas como Maria Becerra, Yerai Cortés & Ana Lua Caiano y Ricky Martin, en una edición que ha combinado perfiles consolidados, nuevas escenas y propuestas con fuerte personalidad artística.

El cierre en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín ha supuesto uno de los momentos "más destacados" del ciclo, culminando una programación concebida para conectar músicas, sensibilidades y públicos diversos. El evento ha alcanzado 318 impactos en medios de comunicación convencionales, entre prensa escrita (papel y digital), radio y televisión, generando un valor de comunicación estimado en 4.399.110 millones de euros.

Con este balance, la Diputación Provincial de Huelva en alianza con Green Cow Music reafirman su apuesta por la cultura como elemento de cohesión territorial, dinamización social y promoción de la provincia. 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena? se consolida así como una iniciativa llamada a "seguir creciendo dentro del calendario cultural del verano onubense, reforzando el papel de Huelva como territorio de encuentro, creación y música en directo".