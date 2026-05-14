Más de 1.700 aves de 25 especies diferentes, resultado de una década de estudio en Marismas del Odiel en Huelva

Voluntarios participantes en la última campaña de anillamiento de SEO/BirdLife. - SEO/BIRDLIFE

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Se cumplen diez años desde que SEO/BirdLife asumió la campaña de anillamiento nocturno de aves larolimícolas en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva) y durante este tiempo más de 1.700 aves de 25 especies diferentes han sido objeto de estudio aportando información "especialmente destacada".

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, SEO/BirdLife coordina este programa desde 2017, en colaboración con la dirección del paraje natural, cogiendo el testigo de una campaña de anillamiento científico con más de 20 años de historia. Las madrugadas de todos los meses de agosto y septiembre, y gracias a la colaboración de decenas de personas voluntarias, se realiza el marcaje de centenares de aves migratorias.

Así, en estos diez años de campañas de anillamiento coordinadas por la ONG ambientalista, más de 1.700 aves de 25 especies diferentes han sido objeto de estudio aportando información "especialmente destacada". De este modo, se ha podido capturar un fumarel común que se había anillado 20 años antes, o un zampullín cuellinegro que había sido anillado en el mismo lugar 19 años y once meses antes, lo que supone la segunda captura más longeva hasta la fecha para la especie en Europa.

Además, desde 2018, ejemplares de fumarel común, charrán común o charrán patinegro, entre otros, han sido marcadas con anillas de lectura a distancia, lo que ha aumentado exponencialmente la cantidad de información recibida sobre decenas de ejemplares anillados.

Así, desde el año 2019 se han recibido lecturas de hasta 15 países diferentes, algunas de ellas procedentes de sus cuarteles de invierno como Mauritania, Senegal, Sudáfrica, Níger, Namibia o Guinea Bissau y otras desde sus colonias de reproducción situadas en Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Suecia, entre otros, lo que permite trazar de forma "más clara" sus patrones migratorios entre Europa y África y aplicar este conocimiento en la conservación de estas especies.

"Estos datos confirman a las Marismas del Odiel como uno de los lugares más importantes para el paso y la invernada de un gran número de especies de aves migratorias en sus rutas desde los lugares de reproducción a lo largo de media Europa y las zonas de invernada más allá del desierto del Sahara", comenta Carlos Molina, técnico de SEO/BirdLife responsable del programa de anillamiento nocturno.

Además, ha subrayado que "las aves son excelentes indicadores de la calidad ambiental", ya que "permiten detectar algunos de los efectos derivados del calentamiento global". "En este contexto, el anillamiento científico se convierte en una herramienta clave para ampliar el conocimiento sobre la fenología de las aves y facilita la aplicación de medidas de conservación frente a los problemas que puedan surgir en determinadas especies." afirma Molina.

"UN LUGAR ÚNICO EN EUROPA"

Las Marismas del Odiel son un lugar de "enorme importancia" para las aves migratorias del Mediterráneo Occidental. Ubicado frente a la ciudad de Huelva, en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, este humedal costero atesora algunas de las marismas mareales "más importantes de la península ibérica" y fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983; Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1987; también es Sitio Ramsar desde 1989, y Zona Especial de Conservación (ZEC) desde 2025.

El Paraje Natural Marismas del Odiel atesora una variada comunidad faunística entre la que se encuentra una amplia diversidad de aves paseriformes y limícolas. Muchas de las especies presentes a lo largo del año utilizan el río Odiel como un corredor ecológico durante los flujos migratorios estacionales. La suma de estos factores convierte a este paraje natural protegido en un punto de interés singular para el estudio de estas aves.

Durante 2026 volverán a desarrollarse los anillamientos nocturnos, una iniciativa que permitirá seguir profundizando en el estudio de las aves migratorias y sus desplazamientos. Estos trabajos resultan fundamentales para comprender cómo están cambiando sus rutas y comportamientos en un contexto de cambio climático, y refuerzan el compromiso de SEO/BirdLife con la investigación y la conservación de la biodiversidad.