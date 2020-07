Más de 20 entidades convocan una concentración para pedir el cierre del vertedero de Nerva

HUELVA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 organizaciones de todos los ámbitos han convocado para este jueves una concentración para solicitar a la Junta de Andalucía el cierre del vertedero de Nerva (Huelva).

Así lo han indicado en una nota de prensa, señalando que "hay consenso y grupos culturales, ecologistas, políticos, sociales, sindicales, de jóvenes, de mayores; de Nerva y de toda Huelva, que se suman y convocan a toda la ciudadanía a asistir a una concentración el próximo día 30 a las 19,00 horas en la plaza Pedro Crespo de la Barriada El Ventoso de Nerva, para marchar hacia las puertas del vertedero tóxico, a 800 metros, donde se leerá un comunicado reivindicativo con el fin de exigir el cierre definitivo del vertedero de forma inmediata".

De este modo, las más de 20 entidades convocantes de la concentración-marcha consideran que el vertedero y Nerva han llegado "a un punto de inflexión", en el que "es urgente su cierre para planificar un nuevo futuro para Nerva y la Cuenca".

En este sentido, han apuntado que el nuevo proyecto que ha presentado la empresa gestora del vertedero, para su ampliación, "permitirá que las instalaciones se conviertan en el gran supermercado de residuos tóxicos de Europa, donde esta empresa obtendría dinero y subvenciones por recibir residuos y los transformaría para ponerlos en circulación nuevamente, vendiéndolos a industrias que pueden consumir esos subproductos en sus procesos de fabricación".

Las entidades convocantes han señalado que la empresa del vertedero define el proyecto como "de mejora" y "lo plantea como parte de la economía circular, si bien se evidencia una clara distorsión de los principios de la nueva economía circular".

En este punto, han criticado que "las irregularidades en la gestión de residuos tóxicos, como incendios, autocombustiones, polvaredas, malos olores, vertidos al río Tinto y accidentes en las instalaciones y en el transporte, han sido múltiples y ello es conocido por los técnicos competentes de la Junta de Andalucía a pesar de apenas haber una o ninguna sanción, y por la Fiscalía de Huelva que ha recibido numerosas denuncias que tampoco han logrado prosperar".

Por esto, han reseñando que "la Junta lo denomina centro de gestión de residuos industriales, tratándose de un vertedero que admite casi la totalidad de residuos peligrosos que se pueden producir en la actualidad".

A este repecto, han incidido en que "ha sido gestionado de forma nefasta por parte de todas las empresas que han sido responsables del mismo durante los 22 años de su funcionamiento, repercutiendo muy negativamente en la salud y el bienestar social de los habitantes de la Cuenca minera, especialmente los de Nerva y otros municipios cercanos".

Por esto, han reiterado que la ciudadanía nervense "está cansada de las continuas ampliaciones y autorizaciones del vertedero tóxico el cual, aunque concebido para acoger residuos de la industria onubense, de Cádiz y Sevilla a finales de los años 90 del siglo pasado, se ha convertido en el macrobasurero tóxico de nuestro país y de otros de la Unión Europea, e incluso de fuera de la misma", toda vez que exigen que las personas que tienen un empleo allí "sean recolocadas".

Asimismo, ha apuntado que consideran este vertedero como "una vergüenza y un lastre que Nerva no puede asumir ni se le puede exigir que sea una eterna zona de sacrificio".

"No hay justificación ni posibilidad física para ampliar nuevamente el vertedero de residuos industriales y peligrosos de Nerva. Está obsoleto y lleno, por lo que cualquier actuación que no sea el cierre definitivo de las instalaciones supone poner en riesgo extremo a todas las poblaciones de la Cuenca, en particular a Nerva".

Así lo han indicado las entidades convocantes de esta concentración al referirse al nuevo proyecto presentado por la empresa DSM (Ditecsa) en el vertedero, para el cual ha tenido que solicitar una nueva autorización a la Junta de Andalucía "porque supone una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada que tiene concedida".

Entre los convocantes se encuentran, según han indicado desde la organización, PSOE de Nerva, Adelante Nerva-Izquierda Unida, Ecologistas en Acción; Alternativa Ciudadana; Nerva Salud y Dignidad; Anticapitalistas Huelva; Antivertederos de Nerva; Asociación Matilde; Cistus Jara; Confederación General del Trabajo, Huelva; ecoHuelva; Equo Huelva; Enemigos del vertedero y Fundación Savia.

También están incluidas Huelva te mira, Independientes Nerva; Izquierda unida Huelva; Las tres cabras; Mesa de la Ría; Mujeres 24H; PSOE; Pies en la Tierra; Plataforma Antivertedero Zalamea la Real; Podemos; Sentido Natural de Berrocal.