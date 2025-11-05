Más de 200 jóvenes investigadores celebran el V Congreso Internacional JIS del Mar 2025 en la Universidad de Huelva

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 jóvenes investigadores marinos celebran el V Congreso Internacional Jóvenes Investigadores del Mar, JIS del MAR 2025, acogidos por la Universidad de Huelva (UHU), en la Facultad de Ciencias del Trabajo, del 5 al 7 de noviembre.

El grupo de jóvenes procede de doce universidades españolas, cinco extranjeras, nueve centros públicos españoles de investigación marina y una firma de biotecnología. Estos más de 200 participantes compartirán, en tres días intensos, 144 investigaciones, 97 comunicaciones orales y 47 pósteres, realizadas en sus recién iniciadas carreras científicas y que reflejan las preocupaciones e intereses de la generación que marcará la producción científica marina de los próximos decenios.

El congreso ha sido inaugurado por el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero; la coordinadora científica del Ceimar, Carmen Garrido Pérez; la coordinadora del Ceimar en UHU, Sonia Villegas; y la coordinadora del Ceimar en la Universidad de Algarve, Portugal, Alexandra Teodosio.

En el encuentro se reúnen representantes de doce universidades españolas --Huelva, Cádiz, Granada, Malaga, Almería, Sevilla, Córdoba La Laguna, Politécnica de Valencia, País Vasco, Vigo--; cinco extranjeras --Algarve Portugal, Universidad del Magdalena de Colombia, Universidad de Módena y Reggio Emilia (Italia), Universidad de Concepción (Chile), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, México--.

También nueve centros públicos españoles de investigación marina --Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)-Centros Oceanográficos de Cádiz y Málaga, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC, Barcelona), Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC, Vigo), Ifapa-Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica; Centro de Investigación Biomédica de Granada; Centro de Arqueología Subacuática (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, IAPH), el Marine Institute Rinville (Irlanda)--, y los Institutos universitarios, Instituto de Investigación Marina INMAR de la UCA, Interuniversitario del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA-UGR/UAL), Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (UHU), y una empresa biotecnológica.

El JIS del Mar 2025 abarca una amplia diversidad temática desde la ecología marina, la oceanografía y el cambio global, hasta la biotecnología, la acuicultura sostenible, la contaminación y la conservación de ecosistemas marinos. Se suman además avances en robótica submarina, energías renovables, gestión costera, patrimonio marítimo y divulgación científica.

Todas ellas se incluyen en las seis áreas temáticas principales que se desarrollan desde el Campus de Excelencia Internacional del Mar, organizador del encuentro junto a la Universidad de Huelva: El conocimiento del mar; la gestión integrada del mar; el mar como fuente de recursos, el valor cultural del mar; las ingenierías y el mar; la salud y el mar.

El V Congreso Internacional Jóvenes Investigadores del Mar, JIS del Mar 2025, ha contado con un comité organizador compuesto por esta juventud científica, acompañados por la Fundación Ceimar y su representación en la Universidad de Huelva. Las personas asistentes optan además a 12 premios a las mejores comunicaciones, tanto orales como pósteres, que incluyen mayor difusión de sus proyectos.

PROGRAMA DEL JIS DEL MAR 2025

Los objetivos marcados en el V Congreso Internacional JIS del Mar son promover la interdisciplinariedad entre los jóvenes investigadores que llevan a cabo su actividad en diferentes centros de investigación tanto públicos como del sector privado.

Además de establecer vías de cooperación potenciando sinergias en investigación marina; fomentar y dinamizar la presentación de trabajos científicos realizados por las nuevas generaciones de investigadores marinos; difundir y promover el objetivo 14 de los ODS que busca, a su vez, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y sus recursos. Este encuentro se enmarca en la actividad del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar), organizado por CEI·MAR-UHU y con el apoyo de la Fundación Ceimar, con la colaboración de la Cátedra del Mar de UHU y el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva).