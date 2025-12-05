Más de 2.800 personas realizan voluntariado con Cruz Roja en Huelva

Voluntario de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 231.000 personas hacen voluntariado en Cruz Roja Española y, de ellas, más de 2.800 están registradas como voluntarias en la provincia de Huelva, donde el pasado año llevaron a cabo más de 60.000 horas de voluntariado para llegar a unas 30.000 personas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja rinde homenaje a todas las personas que representan el centro y la fuerza de la Organización. Proteger la humanidad es uno de los principales mandatos de Cruz Roja, y para lograrlo la participación activa del voluntariado es fundamental.

Tras estas cifras hay personas que, a lo largo del último año, han acompañado y reforzado la actividad de Cruz Roja. Por esta dedicación, la Organización reconoce "la fuerza de su voluntariado, poniendo en valor sus talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción".

"El voluntariado hace una labor sin pedir nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento de los demás; ayuda por una motivación única: aliviar el sufrimiento ajeno. De hecho, aunque muchas veces encuentren incomprensión hacia la figura del voluntariado, mantienen su compromiso y solidaridad. Esa fortaleza es la fuerza de Cruz Roja, que permite estar cada vez más cerca de las personas en situación de vulnerabilidad, siguiendo nuestros Principios Fundamentales", ha señalado el director de Voluntariado de Cruz Roja en Huelva, Miguel Ángel Rodríguez.

El perfil del voluntariado de Cruz Roja es "muy variado", aunque un retrato de la figura mayoritaria dibujaría a una mujer (el 62,23% del voluntariado es femenino), con una edad de entre 30 y 50 años y con estudios superiores, cuyos intereses son principalmente el área de inclusión social, y sobre todo, la actividad relacionada con la infancia.

Cada día hacen voluntariado con Cruz Roja unas mil personas a la vez en el conjunto de Andalucía: se movilizan ante las grandes emergencias, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades. El día 7 de mayo, uno antes de que se celebre el Día Mundial de Cruz Roja, se registró la jornada con más personas haciendo voluntariado a la vez este año: 1.167 hombres y mujeres.

Dos voluntarios andaluces, uno de ellos onubense, fueron premiados por Cruz Roja en el pasado Congreso de Voluntariado, que la Institución humanitaria celebró a finales del mes de noviembre en Sevilla. Junto a ellos, otras cuatro personas del resto de España también fueron galardonadas con los premios V de Voluntariado. Juan Manuel Ruiz López recibió el premio a la mejor Iniciativa voluntaria como creador e impulsor del proyecto 'En Clave por la Vida, música con alma', que Cruz Roja desarrolla en las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.