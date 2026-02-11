La Matriz de Almonte (Huelva) peregrinará a Roma en marzo antes del traslado de la Virgen del Rocío este 2026

Cartel anunciador del concierto. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) viajará a Roma (Italia) del 10 al 12 de marzo, donde acudirá al concierto 'Rocío, gratia plena' en honor a la Virgen del Rocío con motivo de su traslado desde la aldea al pueblo almoteño --el 19 de agosto-- y del Año Jubilar asociado a él. El concierto se organiza el mismo día 10, a las 18,00 horas, en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat (Via di Monserrato, 115), donde está expuesto al culto público el Simpecado Verde de Almonte.

Se trata, según ha indicado la Matriz en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, de "una nueva oportunidad para difundir y hacer presente en la Ciudad Eterna la devoción a la Virgen del Rocío", en este preámbulo de la visita apostólica del papa León XIV a España.

El concierto, organizado por la Fundación Alquimia de Solistas Musicales y de Voz, va a contar con los artistas Nerea Berraondo, (mezzosoprano); Valerio Losito (violinista); Rafael Muñoz-Torrero (violinista), y Federico del Sordo (organista), y con la colaboración de la Fundación Cajasol.

La Hermandad Matriz mantuvo, además, el pasado día 6 de febrero una reunión sobre la procesión de la Virgen, de cara a la romería de 2026 en la que también se abordaron diversos temas relativos al próximo traslado de la Virgen a Almonte.

Ya el 18 de diciembre de 2024 representantes de 120 hermandades del Rocío participaron en una peregrinación a Roma que formaba parte de los actos de celebración del 30 aniversario de la visita de Juan Pablo II a El Rocío. Cerca de 900 peregrinos conformaron esta peregrinación que estuvo encabezada por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra; el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, y por el rector del Santuario del Rocío, Francisco M. Valencia. Junto a ellos, participaron hermanos mayores, presidentes, directivos, capellanes y hermanos de las hermandades del Rocío.