La mayoría de playas de Huelva se abrirá al baño con las medidas de seguridad a partir del 15 de junio

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las mayoría de playas de Huelva se abrirá al baño con todas las medidas de seguridad a partir del 15 de junio, coincidiendo con el comienzo de la temporada alta del periodo turístico estival y con la activación del Plan de Playas, aunque el Gobierno permita la apertura para el 25 de mayo, cuando comenzaría la fase 2 de la desescalada, y dependiendo de la evolución de la pandemia.

De este modo, según ha indicado a Europa Press el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), el Ayuntamiento está intensificando las tareas de acondicionamiento y preparación de las playas de cara a la aplicación del Plan de Playas, prevista para el 15 de junio, "que marca el inicio de la temporada estival".

Además, desde el Consistorio cartayero están preparando y ultimando el plan de contingencia que se pondrá en marcha "para garantizar la seguridad y la prevención ante la situación de pandemia en la que nos encontramos", y que comprende un paquete de medidas y protocolos que se están diseñando y ultimando para adaptar los usos de las playas a las recomendaciones sanitarias.

La primera medida que el Ayuntamiento está aplicando "de forma inmediata" es el precinto de las duchas y lavapiés y la colocación de cartelería informativa "para que los ciudadanos tengan claro que no está permitido el uso del mobiliario de playa por el riesgo que implica". Además, desde el Ayuntamiento también recomiendan e insisten en el uso de los contenedores situados junto a los accesos en la vía pública.

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo (PSOE), ha remarcado que es "inviable" abrir el 25 de mayo, y que "jamás se ha dado por hecho que se pudiera abrir en esa fecha", subrayando que "con el estado de alarma se han parado todos los procedimientos", además de que considera "imposible" cumplir con todas las medidas de seguridad.

Por ello, Águedo ha subrayado que la cuestión es abrir las playas en unas condiciones "óptimas" de seguridad y salud ante el Covid-19, remarcando que "hay que hacer las cosas bien, no se puede abrir a la ligera dando una imagen que no sea la adecuada" ya que "es una localidad que vive del turismo".

A este respecto la alcaldesa de Punta umbría ha solicitado a la Consejería de Salud que "asuma responsabilidad y no deje todo a los consistorios". Además, ha remarcado que confía "en la responsabilidad de la ciudadanía" para el cumplimiento de las normas impuestas.

De otro lado, el Ayuntamiento de Ayamonte también pondrá en marcha el Plan de Playas el 15 de junio, con lo cual, su alcaldesa, Natalia Santos (PSOE), ha indicado a Europa Press que "el objetivo" es poder abrir al baño en esa fecha ya que "con la circunstancias adversas de este año" y la necesidad tomar las medidas oportunas y acondicionar la playa para que sea un lugar seguro "es difícil poder llegar antes".

A este respecto, Santos ha puntualizado que van a intentar "correr lo máximo posible", pero subraya que algunas recomendaciones de la Junta son "inasumibles" para su Consistorio que "tiene una situación financiera bastante debilitada".

Por esto, ha subrayado que trabajan "sin descanso" para que la reapertura del baño sea "cuanto antes", aunque ve "complicado" abrir antes de mitad de junio. Además, Santos ha apuntado que se está trabajando en las tareas de limpieza de arena, de vía pública y zonas ajardinadas, a las que se suman "los trabajos de adaptación que permitirán el baño sujeta a las normas", destacando que necesitan "un empuje económico" por parte de la administración andaluza "para poder llegar a todas las medidas que ha dictado la Junta".

LEPE NO PROHÍBE EL BAÑO

De otro lado, el alcalde de Lepe, Juan Manuel González (PP), ha informado, con respecto a la próxima apertura de playas, que el Ayuntamiento no prohíbe el baño a partir del lunes, pero puntualiza que no tendrá en funcionamiento los servicios para los bañistas y de bajamar, que de forma habitual se ponen en marcha con la apertura del dispositivo de playas a mediados de junio (socorrismo, primeros auxilios, torres de vigilancia de Protección Civil, sillas anfibias para personas con movilidad reducida, etc.).

Además han indicado que el Ayuntamiento está trabajando en la adaptación a las nuevas circunstancias de su zona costera, y para ello se ha elaborado un Plan de Contingencia y Seguridad para La Antilla, que se abordará en una sesión plenaria el próximo 28 de mayo, y que sigue las directrices y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Este plan se asentará en los pilares del distanciamiento físico en la zona de bajamar, la reducción del aforo, el refuerzo de la cartelería y megafonía informativa para los usuarios o el establecimiento de áreas para sectores de población.

Por otra parte, el Consistorio lepero mantiene conversaciones con otros Ayuntamientos de la comarca de la Costa, especialmente con Isla Cristina (con quien comparte la playa mancomunada de Islantilla), para homogeneizar en todo lo posible las medidas de seguridad a abordar en las playas.

Precisamente desde el Ayuntamiento de Isla Cristina han indicado que también tiene "la intención" de que la apertura de playas coincida con la temporada alta, es decir a partir del 15 de junio, pero apuntan que esta decisión "es competencia del gobierno central".

Como novedad, Isla Cristina habilitará un CECOP (centro de operaciones) para los socorristas "más acorde a la situación actual" y se aumentará la vigilancia, a la par que se dotará al servicio de Salvamento de más material sanitario. Además, fuentes municipales han indicado que colocarán la normativa en todos los accesos a las playas y se extremarán las labores de limpieza de los baños públicos.

MATALASCAÑAS, PALOS Y MOGUER, SIN FECHA

De otro lado, fuentes del Ayuntamiento de Palos de la Frontera han indicado a Europa Press que hasta que el Gobierno no se pronuncie oficialmente y dé una fecha segura, no comenzarán a plantear la reapertura al baño en la playa de Mazagón, con lo que no hay una fecha definida aún.

De igual manera, el Consistorio de Moguer también se encuentra a la espera de una información definitiva, por lo que de momento ha indicado que prefiere no pronunciarse al respecto.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), ha señalado que la playa de Matalascañas "no se va a abrir al baño" a partir del lunes y se mantendrá con bandera roja, al tiempo que ha remarcado que ahora mismo están trabajando en el Plan de Contingencia encargado por parte de la Junta, por lo que están preparando la playa para abrirla "cuando sea obligatorio" o para cuando el Consistorio decida".