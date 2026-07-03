Medicina, Enfermería y Psicología son las titulaciones más demandadas en la Universidad de Huelva

Estudiantes de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las titulaciones más demandadas por los estudiantes en la Universidad de Huelva han sido los grados en Medicina y en Enfermería, seguida de Psicología. Las titulaciones de la UHU han recibido un total de 33.029 peticiones. De ellas, las que más acumulan son Medicina, y Enfermería con 4.910 y 4.525 solicitudes, para una oferta de 65 y 137 plazas, respectivamente.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la nota de corte en esta primera adjudicación en el Grado en Medicina es 13,078, algo inferior a la resultante en la primera adjudicación de 2025 (13,184). En segundo lugar, se encuentra el Grado en Enfermería, con una nota provisional de 12,11 (12,226 en 2025) y, en tercer lugar, se sitúa el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con un 10,71 (10,91 en 2025).

En general, se ha producido una ligera disminución de la nota necesaria para obtener plaza en las titulaciones de mayor demanda en comparación con la primera adjudicación de 2025.

La Universidad de Huelva ha ofertado 2.827 plazas para el curso 2026-2027, de las que se han adjudicado 2.244, lo que supone una cobertura del 79,4% de sus plazas, quedando libres 583, si bien, al tratarse de la primera adjudicación, es previsible que los datos sufran una variación "muy relevante". Para ello todavía habrá que esperar a las listas de las próximas adjudicaciones.

Aquellas plazas que resulten vacantes serán ofertadas para el alumnado que participe en el proceso de admisión que se iniciará al hilo de la convocatoria de las pruebas que se acaban de realizar esta semana durante la PAU extraordinaria del mes de julio.

Tras esta primera fase de adjudicación, hay un total de 20 titulaciones con el total de plazas adjudicadas y que presentan lista de espera. Cabe destacar que, en titulaciones como Medicina y Enfermería, estas listas superan las 3.000 personas, 1.200 en Psicología y más de 800 en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El plazo para realizar matrícula o reserva y efectuar alegaciones o reclamaciones permanecerá abierto hasta el 9 de julio. La segunda y última adjudicación que implica matrícula obligatoria será del 16 al 20 de julio. Finalmente, el 24 de julio, 3, 11, 24 de septiembre y 8 de octubre se publicarán las listas de resulta que permiten cubrir las vacantes que puedan producirse en algunas titulaciones, provocadas por admisiones en otros distritos universitarios.

La participación en estas adjudicaciones de resultas requiere la confirmación de las personas candidatas tras cada una de las adjudicaciones.

Por otra parte, este jueves finalizaron los exámenes de las Pruebas de Acceso y Admisión en la Convocatoria Extraordinaria. A esta concurrían un total de 760 estudiantes. En su mayoría, son candidatos que intentan mejorar las calificaciones ya obtenidas en convocatorias anteriores. Para la prueba de acceso fueron 463, mientras que para la de admisión se han inscrito 297.

Al igual que en la convocatoria de junio, se han establecido una sede en Huelva capital, y las correspondientes sedes externas: La Palma, Lepe y Aracena. Las calificaciones provisionales se harán públicas el día 9 de julio. Las personas candidatas, podrán solicitar revisión de la o las materias que consideren los días 10, 13 y 14 de julio. Las calificaciones definitivas estarán disponibles a partir del día 17 de julio.