La mina de Riotinto (Huelva) alcanza una producción de 12.123 toneladas de cobre en el tercer trimestre

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mina de Riotinto (Huelva) ha alcanzado en el tercer trimestre de 2025 una producción de 12.123 toneladas de cobre, un dato similar al del periodo anterior que permite "mantener las previsiones para este año". Durante este periodo la planta ha procesado 4,3 millones de toneladas de mineral, "manteniendo un rendimiento sólido".

Según ha indicado Atalaya, empresa que gestiona la mina, en una nota de prensa, la ley de cobre del mineral extraído "baja cinco décimas, marcando un 0,38% con descenso de la recuperación metalúrgica hasta el 74,45%, debido a las características de algunos de los minerales tratados". Tras los resultados de este trimestre, Atalaya sigue confiando en su pronóstico de producción para 2025, que "se mantiene entre 49.000 y 52.000 toneladas de cobre".

Así, el CEO de Atalaya, Alberto Lavandeira, ha destacado que "la estabilidad observada en Riotinto durante este trimestre reafirma los objetivos anuales establecidos, manteniendo un rendimiento consistente".

La compañía sigue desarrollando acciones estratégicas para su futuro, como el avance en la expansión de las operaciones, con el desarrollo de mejora en su planta, el avance de las labores de desmonte en San Dionisio y los sondeos en masa San Antonio, cerca de Nerva. También se han dado "pasos importantes" en el Proyecto Touro, en Galicia, con avances en la revisión ambiental y en la exploración geológica, dentro de la estrategia de crecimiento y sostenibilidad de la compañía.

"Gracias a una sólida posición financiera y una cartera de proyectos clave, estamos bien posicionados para seguir avanzando en el sector del cobre, cuyo papel es cada vez más relevante en la transición energética global", ha concluido Lavandeira.

PREMIO EUROMINES 2025 A LA SEGURIDAD

Por otro lado, Atalaya Riotinto ha sido distinguida con el Premio Euromines 2025 en la categoría de Seguridad por su proyecto 'Liderazgo en campo', un reconocimiento que otorga la Asociación Europea de Minerales a las mejores prácticas del sector. La iniciativa sitúa a las personas en el centro de la prevención de riesgos, promoviendo una cultura participativa en la seguridad laboral.

El programa combina auditorías periódicas, observaciones preventivas e intervenciones 'Stop and Talk', apoyadas en una plataforma digital que facilita el seguimiento y la comunicación interna. Este enfoque integral ha permitido "reducir la accidentabilidad y consolidar una mayor conciencia preventiva entre los equipos".

El galardón reconoce el compromiso de Atalaya con la seguridad, la innovación y el bienestar de sus trabajadores, consolidando su posición como "referente europeo en buenas prácticas dentro de la industria minera".

COMPROMISO CON LA CUENCA MINERA

Por otra parte, la compañía se ha reunido con los ediles para presentar los proyectos para alargar la vida útil de la mina más allá de 2032, cuando está fijado el fin del proyecto actual, incluyendo el desarrollo de nuevos yacimientos aledaños y las infraestructuras necesarias para seguir fomentando el empleo y el crecimiento sostenible.

Al encuentro acudieron todos los representantes locales, que compartieron las cuestiones de interés o preocupación de los vecinos y valoraron los proyectos en común vehiculados en la Fundación Atalaya.

Por parte de la empresa, participaron el director general, Fernando Araúz de Robles; el vicepresidente de la Fundación, Enrique Delgado; y Emilio Sanjuán y Jesús Caballos, como responsables de Medio Ambiente y RSC, respectivamente. Durante la reunión se puso en manifiesto trabajo de la Fundación Atalaya, que invierte unos 750.000 euros anuales en proyectos de mejora urbana, adecuación de espacios públicos y actividades culturales, deportivas y turísticas.

En el presente trimestre se han impulsado acuerdos con los ayuntamientos. El de Riotinto rehabilitará la grada del Estadio Municipal, y adquirirá un nuevo vehículo para la policía local; Zalamea la Real incorporará un vehículo municipal para el área de servicios y obras, creará un área de juegos en el Parque Municipal e instalará un cartel de bienvenida a la localidad.

Además, sigue apoyando a las entidades asistenciales, con nuevos acuerdos con Athenea Nerva y AFA El Campillo, que atienden necesidades de toda la comarca.

La Fundación Atalaya también ha puesto en marcha la sexta edición del Curso de Operador/a Técnico/a de Instalaciones Mineras, una formación gratuita dirigida a personas desempleadas de la Cuenca Minera. Su objetivo es mejorar la empleabilidad de los participantes y dar respuesta a la demanda de perfiles técnicos especializados en el sector.

El curso, que comenzará el 24 de noviembre, combina 300 horas teóricas, centradas en mecánica, soldadura, mantenimiento y maquinaria, con 200 horas prácticas en empresas del entorno minero. Los alumnos obtendrán acreditaciones profesionales en operación de equipos y maquinaria. Impartido por la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla, el programa cuenta con la colaboración de empresas auxiliares de la mina de Riotinto.

Con esta nueva edición, la iniciativa se consolida en la Cuenca Minera como un impulso para las personas desempleadas y una oportunidad de formación real para acceder al sector minero.