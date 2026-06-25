La ministra portavoz traslada su solidaridad con los venezolanos y españoles residentes en Venezuela tras los terremotos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado este jueves su "solidaridad" hacia el pueblo venezolano y hacia los españoles residentes en Venezuela tras los terremotos que se han registrado en dicho país este pasado miércoles.

Elma Saiz ha comenzado solidarizándose con los venezolanos al inicio de una atención a medios en Palos de la Frontera (Huelva) tras participar junto al ministro de Inclusión Económica, de la Pequeña Empresa, del Empleo y de las Competencias del Reino de Marruecos, Younes Sekkouri, en una mesa redonda titulada 'La migración circular entre España y Marruecos'.

La ministra portavoz ha expresado su "solidaridad y apoyo a Venezuela por el terremoto" registrado, y ha precisado que trasladaba ese mensaje de solidaridad no sólo hacia "el pueblo venezolano", sino también hacia "los españoles que residen en el país" hispanoamericano.

En ese punto, la portavoz del Gobierno ha subrayado que "a través del Ministerio de Exteriores" del Ejecutivo español "está abierto el canal de acompañamiento en estos momentos tan difíciles".

El Ministerio de Defensa, por su parte, está preparando el envío de 54 rescatistas del equipo USAR a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate tras los dos devastadores terremotos que ha sufrido el país caribeño esta madrugada, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El citado equipo --Urban Search and Rescue-- es una unidad de élite que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

Las fuentes consultadas han precisado que también podrán transportar en el avión que flete Defensa a otros rescatistas procedentes de la Comunidad de Madrid si están preparados en el momento del envío, tal y como precisan las mismas fuentes.

El Ejecutivo había ofrecido esta mañana al Ejecutivo de Venezuela la ayuda de la UME, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) tras los devastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.

Según han informado fuentes de Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha hablado por teléfono con su homólogo venezolano, Yvan Gil, "para trasladarle toda la solidaridad y ofrecerle toda la ayuda de España, a través de Aecid, así como la UME, propuesta por el Ministerio de Defensa".