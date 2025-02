Miranda dice que la sanidad de Huelva "le preocupa y ocupa" y que "el problema de Cirugía Vascular se va a arreglar"

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado este martes que el problema con la sanidad es una cuestión que "le preocupa y ocupa", toda vez que ha afirmado que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "nos ha prometido que está trabajando para el tema de la unidad de Cirugía Vascular" y que "eso se va a arreglar", al tiempo que ha insistido en "no politizar" las cuestiones sanitarias "igual que digo con el AVE que no hay que politizar".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde Miranda ha asegurado que la consejera le ha dicho que "no se preocupe" porque "están trabajando duro en ese tema" y que "se va a arreglar", así como que también "está trabajando para mejorar la situación de la sanidad".

La alcaldesa ha subrayado que "el tema de la sanidad le preocupa y ocupa" porque "a un alcalde le tiene que ocupar todo lo que es importante para la ciudad, y para mí la ciudad es de primer nivel, es un tema de justicia social, es un tema de que la vida de las personas es lo más importante del mundo, y yo, como os podéis imaginar no me he quedado nunca con los brazos cruzados".

"Ya he tenido varias reuniones con la consejera de Salud, la semana pasada tuvimos precisamente otra donde le sacamos el compromiso de que la primera quincena de marzo va a venir a presentar ya el proyecto para que empiece la obra del Materno Infantil antes de que acabe el año, nos ha prometido que está trabajando para el tema de la unidad de cirugía vascular, que eso se va a arreglar, y después está trabajando para mejorar la situación de la sanidad", ha manifestado.

Asimismo, la alcaldesa ha apuntado que le ha hablado "mucho" de las listas de espera a la consejera "y ella me ha prometido que está echando toda la carne en el asador, trabajando duro". "Este mismo lunes por la noche volví a hablar con ella y sé está trabajando muchísimo para conseguir mejorar la situación", ha remarcado.

"Yo voy a estar ahí, mi obligación es pedirle a todos los gobiernos, sea el gobierno estatal, el gobierno de la Junta. Estoy de acuerdo en que no hay que politizar este tema, porque no es bueno, igual que digo con el AVE que no hay que politizar, y la salud todavía más porque es lo principal. Tanto al presidente de la Junta como a ella les preocupa mucho la situación, y estoy segura de que vamos a mejorar, y ahí vamos a estar insistiendo hasta el final, no voy a parar de reunirme, tengo previsto en estos días volver a hablar con ella, y estamos haciendo un seguimiento de todos y cada una de las circunstancias", ha dicho.

Finalmente, Miranda ha indicado que "la sanidad se la encontraron en muy malas condiciones" pero que hay que "conseguir, esté el gobierno que esté, que la situación mejore, porque la vida de las personas es lo fundamental".