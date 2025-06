Miranda pide a Puente venir a Huelva a dar "plazos y presupuestos" para el AVE: "Las cuentas que da no salen"

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha pedido este martes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenibles, Óscar Puente, que venga a Huelva a "dar los plazos y el presupuesto" para la llegada del AVE a la provincia porque, afirma, la cuentas "no salen" después de que dijera en una revista de San Juan del Puerto que los primeros trenes del AVE Huelva-Sevilla, "si se cumplen todos los plazos previstos, deberían empezar a circular por la línea a finales de 2028 o principios de 2029".

Así lo ha manifestado la alcaldesa a preguntas de los periodistas, señalando que se calculaba que solo hacer el proyecto eran "cuarenta y dos meses y luego hay que licitar la obra y hacerla".

"Los datos, las cuentas no salen. Que sea serio, que es un tema muy importante, Que venga a Huelva y que nos explique los presupuestos y los plazos, no solo a las administraciones sino también a los agentes sociales y económicos, a la mesa de la infraestructura, que hasta la fecha no los ha explicado y es su obligación", ha remarcado.

Asimismo, Miranda ha señalado que "también es su obligación arreglar la situación inmediata" porque "Huelva no puede estar aislada como está en los últimos tiempos por culpa de las malas conexiones ferroviarias".

"Me gustaría que este tema se tomara con estricta serenidad y seriedad porque para Huelva es muy importante el AVE y muy importantes los trenes. Para empezar, cada dos por tres se están estropeando los trenes, tenemos trenes tercermundistas y hay que arreglar ya la situación y le pido al ministro que lo haga lo antes posible, que se acerca el verano y Huelva está en las condiciones que está a nivel ferroviario", ha concluido.

El ministro había participado con un Saluda en la revista que el Ayuntamiento de San Juan del Puerto edita con motivo de las fiestas patronales de este año dedicadas a San Juan Bautista y, en ella, indicó que, "Si se cumplen los plazos previstos, los primeros trenes a 350 kilómetros por hora deberían empezar a circular por la línea a finales de 2028 o principios de 2029".