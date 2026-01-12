Miranda señala que la licitación de carril bici en Huelva es "un gran avance" para "una ciudad moderna y sostenible"

Archivo - Carril bici de Huelva. - EUROPA PRESS/PSOE - Archivo

HUELVA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que la licitación por 1,5 millones de euros de los nuevos carriles bici por parte de la Junta de Andalucía en la capital supone "un gran avance" para que la ciudad "vaya hacia un modelo de movilidad moderno y sostenible".

En un audio remitido a los medios de comunicación, al primera edil ha señalado que la licitación, publicada este lunes, es "muy importante" y va a permitir "unir tramos existentes que actualmente están desconectados".

Así, ha explicado que va a unir la estación de trenes y de autobuses con la Universidad, lo cual es "muy bueno para todos los jóvenes" y supone, a su juicio, "un gran avance" para que la ciudad "vaya hacia un modelo de movilidad moderno y sostenible".

"Se refuerza nuestra apuesta por el modelo de ciudad humano y agradable que estamos trabajando y agradezco por ello a la Junta de Andalucía el compromiso con Huelva", ha finalizado.

El proyecto contempla ocho ramales ciclistas de nueva ejecución que conectan con vías ciclistas ya ejecutados y en servicio para conectar los principales nodos de transporte, como la estación de autobuses Puerta del Atlántico, con los carriles bici ya existente y núcleos centrales como los campos universitarios.