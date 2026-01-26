La misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz se traslada al Carolina Marín por aforo

Archivo - El Palacio de Deportes Carolina Marín, en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, presidirá el funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se traslada de la Catedral de La Merced al Palacio de Deportes 'Carolina Marín' el próximo jueves 29 de enero, a las 18,00 horas por la limitación de aforo de la catedral.

Según ha indicado la Diócesis onubense en una nota, "con el deseo de que a la misa funeral puedan asistir el mayor número de personas posible", el Obispado, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, ha optado por el Palacio de Deportes Carolina Marín por un aforo superior.

La misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar en la misa funeral. El crucifijo que se instalará en el altar será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

El obispo de Huelva exhorta a la participación en la Misa funeral a todos los diocesanos, especialmente al clero, a los miembros de la vida religiosa y a los seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, grupos, asociaciones y movimientos diocesanos. Al mismo tiempo, quiere agradecer a las personas e instituciones implicadas en la organización de la Misa funeral, principalmente a la Hermandad de la Cinta, al Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación Provincial de Huelva.

La celebración será "un momento de oración y recogimiento" en el que la Diócesis de Huelva "se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios", para pedir "por la pronta recuperación de los heridos" y para expresar su "cercanía y solidaridad" con sus familias y seres queridos.

Asimismo, durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo "su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".

Por otra parte, el PP ha anunciado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el jueves a esa misa funeral en Huelva, después de que se haya aplazado el funeral de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero.