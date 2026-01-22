Moguer (Huelva) recibe este viernes la visita de varios familiares de Zenobia Camprubí

Zenobia Camprubí. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

Moguer (Huelva) recibe este viernes la visita de hasta 14 familiares de la escritora y lingüista Zenobia Camprubí, esposa del Premio Nobel de Literatura en lo que será un "esperado encuentro y homenaje" a la figura de esta mujer, protagonista de dos publicaciones que se presentarán en el salón de actos del consistorio moguereño.

El alcalde de Moguer presidirá a las 12,00 horas la recepción oficial a los visitantes y, a continuación, se realizará un acto literario que comenzará con la presentación del libro Zenobia Camprubí y los secretos de Cala Montjoi, original de Francesc Gali Bohera, nieto de Josefina Camprubí, prima, amiga íntima y confidente de la esposa del Nobel, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Posteriormente será la investigadora de la cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva, Mariluz Bort, quien presentará su estudio Zenobia & CO. Escritoras, artistas e intelectuales en la órbita de Zenobia Camprubí. El acto contará con el complemento musical de la asociación de mujeres de Moguer 'Zenobia', que se suma al homenaje a la compañera de Juan Ramón.