Montero acompaña a las hermandades de La Victoria y La Esperanza en el Miércoles Santo de Huelva capital

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, acompañando a las hermandades del Miércoles Santo. - PSOE-A

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha desplazado este Miércoles Santo a la capital onubense para asistir a las procesiones de varias hermandades.

Según ha informado la formación política en un comunicado, Montero ha presenciado el paso de las hermandades de La Victoria y de La Esperanza junto a numerosos onubenses congregados en las calles para contemplar a las imágenes.

Durante esta jornada, las hermandades de El Prendimiento, Santa Cruz, La Victoria y La Esperanza han recorrido las calles de la ciudad. La primera en iniciar su salida ha sido La Victoria, a las 16,00 horas, mientras que la jornada culminará a la 1,20 horas con la recogida de La Esperanza.