Montero buscará que la oposición del PSOE-A permita "frenar la hoja de ruta" de un "cogobierno" de PP y Vox en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jaén. (Foto de archivo). - PSOE-A

GIBRALEÓN (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que espera que su partido ejerza en la nueva legislatura que arranca esta semana una oposición a un posible "cogobierno" de PP-A y Vox que permita "frenar la hoja de ruta" de dicha alianza.

Es un mensaje que la dirigente socialista ha trasladado en una atención a medios en Gibraleón (Huelva) antes de mantener un encuentro con alcaldes de municipios onubenses afectados por incendios forestales de las últimas horas, y a preguntas de los periodistas sobre lo que espera de la XIII legislatura andaluza, que echará a andar este jueves, 11 de junio, con la constitución del Parlamento surgido de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Montero ha comentado que "lo que esperaría" ella es lo que cree que "los ciudadanos piden a los políticos", que es "capacidad de entendimiento, de diálogo, y ser capaces de anteponer sus intereses por encima de cualquier otra cuestión".

Después de que el PP-A ganara las elecciones andaluzas con 53 diputados, a dos de revalidar la mayoría absoluta que alcanzó en los comicios de 2022, y de que el PSOE-A se quedara con 28 escaños, dos menos que en la anterior cita con las urnas, Montero ha subrayado que los socialistas van a seguir "en la oposición" en Andalucía "porque eso es lo que han decidido los ciudadanos" de la comunidad, y se ha comprometido a ejercer esa tarea "de forma eficaz", y "fundamentalmente velando" por los "servicios públicos".

Al respecto, ha indicado que los socialistas están "extraordinariamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos, la privatización de aquello que es el patrimonio de Andalucía, la sanidad, la educación o la dependencia, es la nota y la seña de identidad del Partido Popular, y ahora también en cogobierno con Vox".

"Por tanto, lo que vamos a intentar es poner en marcha iniciativas que no hagan que esa hoja de ruta avance, que podamos frenarla y que, por tanto, podamos devolver esa dignidad a todos los ciudadanos que, cuando necesitan un médico, un pediatra, o necesitan de la dependencia", dicho profesional "acuda y llegue en el momento donde todavía es útil, no cuando ya la situación es irreversible", ha abundado la líder del PSOE-A.

Montero ha valorado además que el Grupo Socialista va a experimentar en esta nueva legislatura "una renovación muy profunda" con sus diputados procedentes de "todas las provincias de Andalucía", y ha destacado que el partido ha combinado entre ellos a "personas con experiencia, que conocen bien el funcionamiento del Parlamento" y también "de los gobiernos, cosa fundamental para hacer la oposición", con "savia nueva", y con "gente con una edad, con unas ganas, con una ilusión y también con una forma de entender la política más adaptada a las necesidades del siglo XXI".

Al respecto, la que fuera candidata a la Junta por el PSOE-A el 17M ha comentado que "una de las críticas que se ha hecho" a su partido en relación "a los resultados electorales" de los pasados comicios andaluces --en los que el PSOE-A obtuvo su cifra más baja de diputados hasta ahora en la historia de esas elecciones-- es que en la formación deben "aprender también de nuevos formatos a la hora de comunicar" sus políticas, y que "probablemente" tengan que "incorporar" dentro de su "forma de actuar algunos de los medios habituales por los que se informan los jóvenes o la mayoría de la población, que no ve muchas veces los medios tradicionales, sino que acude a las redes".

Montero ha apuntado que "ese es uno de los elementos" que se están "trabajando al interior del partido", y ha dicho estar convencida de que "toda esa nueva generación de hombres y mujeres del Partido Socialista aportan" esa capacidad "de forma más nativa que aquellos que tenemos un poco más de edad y que, por tanto, estamos acostumbrados a trabajar en otro formato".

REUNIÓN DE LA EJECUTIVA DEL PSOE-A POR LA TARDE

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-A ha informado a preguntas de los periodistas de que este mismo miércoles por la tarde se va a celebrar una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza "para decidir los miembros de la dirección" del grupo parlamentario y también los nombres de quienes va a proponer el PSOE-A para formar parte de la Mesa del Parlamento, que el partido dará a conocer "en el momento en que se les comunique a la Ejecutiva".

Montero ha expresado su deseo de que "haya diálogo y comunicación" en la nueva legislatura, y al hilo ha tildado de "increíble que hasta el día de ayer", este martes, "no hubiera una reunión o no se sentara el partido que tiene la obligación de conformar el Gobierno, que es el PP-A", con Vox para buscar un acuerdo de gobernabilidad.

La dirigente del PSOE-A ha remarcado que "le toca al Partido Popular mover fichas", y ha lamentado que los 'populares' "no han llamado" a los socialistas, "ni al resto de partidos de la izquierda" y, "que sepamos, solo se han visto con Vox".

En esa línea, Montero ha considerado que el PP "tiene muy claro cuál es su política de alianzas y qué es lo que está ocurriendo en el resto de España", ha agregado antes de concluir pidiendo "celeridad" al PP-A de Juanma Moreno para poner en marcha un nuevo Gobierno andaluz.