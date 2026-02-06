Montero destaca la "coordinación permanente" y ofrece al campo de Huelva "todo el apoyo para compensar daños"

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, durante su reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, para analizar los daños del temporal en la provincia. - CLARA CARRASCO-EUROPA PRESS

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha destacado este viernes la "coordinación permanente" para atajar las incidencias de la borrasca Leonardo en la provincia de Huelva, sobre todo, por las crecidas de los ríos Guadiana y Odiel, que provocaron "el desalojo de 26 personas", y las consecuencias "especialmente preocupantes" en Isla Cristina, El Portil y Matalascañas, además de que ha ofrecido "desde ya" al sector agrícola "todo el apoyo para, en la medida de lo posible, compensar los daños".

En rueda de prensa, tras mantener una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, Montero ha señalado que desde el pasado 30 de enero se activó la vigilancia de las "zonas sensibles" del río Guadiana, especialmente en el puerto de La Laja y en Sanlúcar de Guadiana, ante las crecidas y el desembalse que se estaba produciendo de los embalses.

La vicepresidenta ha destacado la "coordinación permanente" entre la Guardia Civil, los servicios de emergencia, Capitanía Marítima y el 112 para "anticipar posibles desalojos o también para desarrollar actuaciones de auxilio". De hecho, ha resaltado el "amplio dispositivo desplegado con diferentes unidades especializadas en la provincia", que "ha incluido 275 guardias civiles, 170 policías nacionales, así como recursos marítimos y técnicos del departamento".

Al respecto, ha señalado que la unidad de seguridad ciudadana ha mantenido "una presencia intensiva en municipios como Ayamonte, Cartaya, Moguer, Lepe, San Juan del Puerto, Encinasola o Rosal de la Frontera". Además, ha resaltado la labor de agentes de Tráfico, para vigilar la red vial y garantizando la seguridad en las carreteras que se encuentran afectadas" y del Seprona, que "ha estado realizando las tareas de vigilancia ambiental, de control ganadero y de evaluación de daño en zonas agrícolas".

Al respecto, sobre el sector agrícola, la vicepresidenta ha señalado que ha sido "especialmente preocupante" y ha transmitido que "desde ya" van a contar con "todo el apoyo del Gobierno de España" para "en la medida de lo posible compensar o paliar las pérdidas irreparables que se están produciendo en el sector del campo y de la ganadería".

Por otro lado, Montero ha asegurado que el servicio marítimo provincial está monitorizando el río Guadiana para "garantizar la seguridad", toda vez que ha resaltado los equipos de atención humanitaria, que están prestando apoyo a los colectivos vulnerables que "son los que están especialmente afectados".

ACTUACIONES

Así, la vicepresidenta del Gobierno ha destacado como "actuaciones más relevantes" en la provincia, "el desalojo de 14 viviendas y evacuación de 26 personas, básicamente por la crecida del río Odiel, evacuaciones preventivas en zonas costeras y también residenciales", además de "auxilios directos en situaciones de emergencia tanto por los cortes temporales en carretera como la A-495 como la HU-3110".

Asimismo, ha señalado la "suspensión puntual" de tráfico ferroviario por acumulación de agua y "restricción severa" de tráfico marítimo con cierre temporal del puerto de Ayamonte. "No obstante, la rápida intervención, ojalá, nos permita restablecer la circulación al menor tiempo posible, eso sí, siempre anteponiendo la seguridad de los ciudadanos y minimizando los riesgos que se puedan producir para la población", ha puntualizado.

Asimismo, Montero ha reseñado que el temporal ha tenido "especial incidencia" en Isla Cristina, "con el mar alcanzando zonas próximas al paseo marítimo"; en El Portil, "con daños en terrazas y en estructuras de vivienda que se están evaluando", y en Matalascañas, ya que "el agua llegó también a zona urbanizada", pero donde "se están desarrollando actuaciones de refuerzo, desde aportación de arena y recrecimiento de espigones, con una inversión importante de seis millones de euros inmediata que se está produciendo para reforzar esta protección del litoral".

"Por tanto, el estado actual de la situación en la provincia es que el nivel de alerta se mantiene en amarillo. Por tanto, decirle a los ciudadanos qué máxima precaución que siempre queremos transmitir con claridad para que atiendan todas y cada una de las recomendaciones que están produciendo las autoridades", ha manifestado.

Además, la vicepresidenta ha garantizado que se continúa con la vigilancia estrecha de cauces, de carreteras y de zonas inundables, aunque, "en este momento no ha sido necesario solicitar refuerzos extraordinarios", pero "permanecen disponibles a criterio de la comunidad autónoma para que vayan al lugar donde consideren más adecuado y mantenemos coordinación permanente desde la subdelegación del gobierno con los servicios de emergencia y los organismos operativos"