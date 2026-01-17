Montero insiste en el respeto "al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este sábado en relación con el envío de tropas a Groenlandia que "no tenemos ninguna novedad" y ha insistido en "trasladar desde el Gobierno de España nuestro respeto al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo y, por tanto, en esa medida continuar".

Así lo ha señalado Montero tras ser cuestionada en Bonares (Huelva) por si hay alguna novedad sobre el envío de tropas a Groenlandia, al tiempo que ha incidido en que "no tenemos ninguna novedad y en el momento que la tuviéramos, evidentemente, la comunicaríamos al conjunto de la opinión pública".

"España, como trasladó la ministra de Defensa, está monitorizando la situación, está dialogando y en coordinación con el resto de países europeos y, por tanto, estamos vigilando, valga la redundancia, el que efectivamente tengamos la situación con todos los detalles y los pormenores de la última hora", ha señalado.

Por último, ha insistido en que "no hay ninguna novedad, por tanto, no tenemos que actualizar ningún tipo de criterio" y ha vuelto a "trasladar desde el Gobierno de España nuestro respeto al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo y, por tanto, en esa medida, continuar".