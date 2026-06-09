Montero pide a la Junta "todos los recursos necesarios" ante el incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en Jaén. - PSOE-A

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado este martes su "preocupación" ante la evolución del incendio activo en Villanueva de los Castillejos (Huelva) que afecta a más de 3.600 hectáreas.

"Son momentos difíciles que requieren del gobierno andaluz todos los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta emergencia", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial de la red social 'X'.

En este sentido, Montero ha subrayado que los montes y pueblos andaluces "necesitan una respuesta a la altura de las circunstancias, apoyando a los profesionales del Infoca, que trabajan en primera línea, dejándose la piel".

Asimismo, ha expresado su solidaridad con los vecinos de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. "Confío en que puedan recuperar la normalidad lo antes posible", ha subrayado.

Precisamente esta tarde, de los 352 vecinos desalojados de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, 234 ya han podido volver y 121 siguen fueran de sus casas en este momento, de ellos 92 están con las familias y 22 están en el pabellón de San Bartolomé y siete en el de Gibraleón. En las últimas horas, 26 personas más de la urbanización Venta de los Cazadores, en el término municipal de Gibraleón, han sido desalojadas de manera preventiva.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado que se han incorporado 360 efectivos --250 por la noche-- 13 autobombas y diferentes maquinaria pesada actuando directamente sobre el terreno. Además, a lo largo de la jornada se están incorporando hasta 23 medios aéreos.