Montero recuerda que PP y Junts votaron a favor del escudo social: "Protegemos a los vulnerables; para nada a okupas"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en Huelva junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado este viernes que "este mismo escudo social contó con el apoyo de Junts y del Partido Popular el año pasado" ante la pregunta de la negociación con Junts para asegurar su apoyo y conseguir que el Congreso de los Diputados convalide el decreto ley con las medidas que integran el llamado escudo social .

En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva, donde ha presidido la clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, ha sostenido de igual forma ante "aquellos que dicen que nosotros estamos de alguna manera protegiendo a los okupas, para nada".

Ha reivindicado que "somos muy claros en esto y a lo que estamos protegiendo es a la población vulnerable", por lo que ha blandido un escenario diferente en el pasado de manera que "las críticas que recibe el escudo social este año no tienen ninguna comparación con lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados el año pasado".

La también vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE de Andalucía ha asegurado sobre la disposición negociadora del Gobierno que "hasta el último minuto se intenta establecer las alianzas que nos permitan impulsar las iniciativas legislativas que tenemos", antes de reivindicar que "hemos aprobado ya 52 iniciativas".

Ha reconocido como "muy importante para nosotros" tanto la aprobación del decreto de pensiones, que el martes volvió a aprobar el Consejo de Ministros a la espera de su convalidación en menos de un mes en el Congreso, que "saben se separó del resto del escudo social, sino también que se apruebe el escudo social".

Ha reivindicado una hoja de ruta para "las personas que son más vulnerables" y que, en reciprocidad a su situación social y laboral, "cuenten con mayor apoyo de las políticas públicas", antes de señalar que "confío en poder convalidar ese decreto ley, pero si no podemos convalidarlo seguiremos intentándolo".

"Hasta el último minuto intentamos el consenso", ha remachado Montero su consideración sobre las negociaciones parlamentarias del Gobierno.