Moreno muestra su "tristeza" por la muerte del exsenador por Huelva José Enrique Sánchez quien "se volcó por su tierra"

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha mostrado este viernes su "enorme tristeza" por el fallecimiento del exsenador del PP de Huelva José Enrique Sánchez. "Un hombre que se volcó por su tierra y en todo lo que hacía llevaba siempre a Huelva y a Andalucía en el corazón", ha manifestado Moreno, que ha mandado un "abrazo muy fuerte a su familia" y ha asegurado que sus compañeros de partido no le olvidan.

Con una larga trayectoria en la política, José Enrique Sánchez --que ha muerto a los 49 años-- fue presidente Nuevas Generaciones del PP de Huelva 2003 a 2007, secretario general del PP de Huelva, de junio del 2021 a octubre del 2022, y senador en la legislatura 2019-2023. Estudió en la Universidad de Huelva cursando la licenciatura en Historia, siendo "un activo representante estudiantil y miembro del CARUH", hasta que en 2005 comenzó a trabajar como jefe de Protocolo en el Gabinete del exrector Francisco José Martínez.

También se ha sumado a las muestras de dolor el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quién ha dado su "más sentido pésame" por el fallecimiento de José Enrique Sánchez. "Huelva pierde hoy a una persona muy querida. Todo mi afecto para su familia y compañeros del PP de Huelva", ha expresado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, también ha dado su "más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos" de José Enrique Sánchez. "Hoy nos ha dejado un buen compañero, enorme profesional y un gran defensor de esta tierra durante toda su carrera", ha añadido la primera edil.

Igualmente, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz, Loles López, mandado su "más sentido pésame" a la familia y ha destacado que "se ha ido un compañero, pero sobre todo una gran persona. Un servidor público ejemplar y un enamorado de Huelva".

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quién ha lamentado que "a veces la vida se trunca demasiado pronto y cuando aún quedaban muchas cosas por hacer" y que "a José Enrique le ha venido de manera muy prematura". "Hombre de fe y de principios. Descanse En Paz compañero", ha añadido.

"Siempre decíamos que eras único e irrepetible y no era una frase hecha. Historiador con una curiosidad sin límites, cofrade, alumno 10C, amante de tu tierra, colaborador en todo y con todos y con una vocación de servicio público que te llevó hasta el Senado de España. Tuve la suerte de vivir a tu lado aventuras políticas, viajes extraordinarios, días de costal y el honor de que fueras padrino de mi hija y padre de mi ahijada. Te has ido demasiado pronto, pero sin duda has vivido todo con la máxima intensidad posible, con una generosidad infinita y dejas una huella imborrable", ha publicado en sus redes sociales el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.

Pero las muestras de dolor no solo han llegado desde el Partido Popular, también en PSOE de Huelva y numerosos miembros de la formación se han sumado al pésame por su pérdida, al igual que miembros de otros partidos o el que fuera su colegio, el centro Maristas Colón de Huelva.