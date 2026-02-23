Moreno se reafirma en su deseo de "agotar la legislatura" y que las elecciones andaluzas sean en junio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración del centro de salud de Corrales, en Aljaraque (Huelva). - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

ALJARAQUE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reafirmado este lunes su deseo de "agotar la legislatura" y que, de este modo, las próximas elecciones andaluzas, que tocan este año, se celebren en el mes de junio, cuatro años después de las del 19 de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta.

Así lo ha manifestado el presidente en una atención a medios tras intervenir en el acto de inauguración del consultorio de salud de Corrales, en el municipio de Aljaraque (Huelva), y en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si la tramitación de las ayudas que la Junta ha anunciado que va a activar para los afectados por el tren de borrascas en Andalucía podría condicionar la fecha de las próximas elecciones autonómicas.

Al respecto, Moreno ha indicado que "en un plazo de tres meses o de un mes, depende de qué tipo de ayudas" sean, van a estar en marcha "muchas" de ellas, que suman un montante global de "casi 1.800 millones de euros que ya se han consignado del propio presupuesto de la Junta de Andalucía", según ha recordado.

Y, a la pregunta de si la tramitación de las ayudas "puede condicionar la fecha electoral", el presidente de la Junta ha respondido que "no, porque, una vez que nosotros iniciamos los trámites administrativos, que ya están iniciados, aunque se disuelva el Parlamento de Andalucía, ya esos trámites siguen, no afectan al hecho de que se disuelva el Parlamento" y se "entre en un proceso electoral".

"Por lo tanto, esa ayuda va a llegar exactamente igual que si tuviéramos gobierno", ha confirmado Moreno, que a renglón seguido ha querido dejar claro que sus "planes siguen intactos" respecto a la fecha de celebración de las próximas elecciones andaluzas.

"Yo quiero agotar la legislatura, y eso significa que se agota en junio, semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas, salvo que ocurra algo anormal que no esperamos", ha abundado Moreno, quien se ha comprometido así a "cumplir con el mandato que nos dieron los ciudadanos" en 2022, con esa "mayoría suficiente" que le permite que la legislatura dure "cuatro años", según ha remarcado.

VECINOS DESALOJADOS EN GRAZALEMA

Por otro lado, en relación también a las consecuencias del temporal y, en concreto, a la situación de los vecinos de Grazalema (Cádiz) que fueron desalojados de sus casas por ese motivo, Moreno ha explicado que actualmente "solamente quedan cien" de ellos por regresar a sus hogares, y desde la Junta están "pendientes del certificado final por parte de los geólogos" que están inspeccionando sus viviendas "para comprobar que no hay ningún tipo de riesgo y puedan volver a sus casas".

Se trata ya de "muy poquitos vecinos" los que aún restan por regresar a sus hogares, según ha celebrado el presidente, que ha indicado además que, "en principio", los geólogos "nos dicen que no corren riesgo las casas en sí", pero desde el Gobierno andaluz están "siendo especialmente escrupulosos en las decisiones de la vuelta" a casa porque "ha llovido muchísimo en Grazalema" y "el acuífero ha sido colmatado hasta como nunca habíamos visto".

"Y, ante esas circunstancias, preferimos ir poco a poco de la mano de los especialistas que vayan certificando que ya, casa a casa", se dan "los requisitos de seguridad para que puedan volver" los vecinos a las mismas, ha indicado.