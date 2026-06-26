Moreno seguirá negociando con Vox "hasta el último minuto" para intentar ser investido el martes en primera votación

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (4i), coincide con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira (1d), en una visita a la Virgen del Rocío en su ermita, antes de asistir a la tradicional Saca de las yeguas. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que, en este momento, "no hay ningún acuerdo con Vox", de manera que su partido seguirá "negociando hasta el último minuto" para que haya un nuevo gobierno "lo antes posible".

"Si pudiera ser el martes, el martes, Pero no depende de nosotros y, por tanto, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto", ha manifestado Juanma Moreno, en referencia al hecho de que el 30 de junio se someterá a la primera votación del debate de investidura ante el Pleno del Parlamento y se desconoce en este momento si contará con los votos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta que se requiere, para lo que necesita los votos de Vox.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Almonte (Huelva), antes de asistir a la tradicional Saca de las yeguas, un evento al que también asistirá el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. Ambos han coincidido, previamente, en el interior de la ermita del Rocío en una visita a la Virgen.

A su salida de la ermita, Juanma Moreno ha manifestado que se sigue la negociación con Vox y que "no hay ningún acuerdo a día" de hoy. Por tanto, su partido seguirá negociando para intentar alcanzar un acuerdo, tratando de "anteponer los intereses generales de los andaluces a cualquier otro interés, que es lo que realmente nos interesa".

"Vamos a tener los teléfonos abiertos y vamos a seguir dialogando hasta el último minuto. Nuestro interés es que Andalucía tenga un gobierno lo antes posible, porque no puede esperar un minuto", ha señalado el presidente en funciones, quien ha precisado que ya se debería de haber empezado a trabajar en la elaboración de los presupuestos de la comunidad para 2027.

"Andalucía es una comunidad suficientemente importante para que no demoremos la acción del gobierno", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que su intención es que "haya gobierno lo antes posible": "Pero no depende de nosotros y, por tanto, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto".