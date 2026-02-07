Movilizadas tres autobombas y una nodriza ante la avería en red de abastecimiento de agua de Hinojos (Huelva)

Imagen de archivo de camión cisterna de agua en Hinojos para abastecer a la población. - AYUNTAMIENTO DE HINOJOS

HUELVA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha anunciado este sábado que, a causa del tren de borrascas que está afectando a la población onubense de Hinojos, que sufre una avería en su red de abastecimiento de agua persistente durante tres días, ha movilizado tres autobombas y una nodriza.

Según ha informado la cuenta oficial del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en su cuenta de X (antes Twitter), la movilización de estas dotaciones atiende a "paliar la necesidad con 22.000 litros de agua".

En contexto, la localidad de Hinojos se encuentra desde jueves sin suministro de agua por una rotura en la conducción que lleva el agua del pozo de La Matanza al depósito municipal, desde donde se suministra a la localidad y que ha hecho que deje de entrar en el depósito del sistema de abastecimiento.

Esto se ha debido a un desplazamiento de tierras que ha roto la tubería principal. Ante la imposibilidad que se encontraron de reponer el suministro en breve, el depósito municipal se vació afectando directamente al suministro de los hogares.