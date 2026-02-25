Muere un trabajador en mina Magdalena, en Huelva

Archivo - MIna Magdalena - SANDFIRE MATSA - Archivo

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa ha informado con "profundo pesar" el fallecimiento de un trabajador de la empresa colaboradora Construcciones Mary durante su jornada laboral en el interior de mina Magdalena (Huelva), aunque aún se están recabando todos los datos para esclarecer los hechos.

Según ha indicado la compañía en un comunicado, tras lo ocurrido, se activó de inmediato el protocolo de emergencias, dando aviso al 112 y a las autoridades competentes y se está recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.

Por otro lado, el 112 ha informado a Europa Press de que recibieron el aviso de un trabajador herido dentro de la mina por un accidente, a las 10,05 horas. De este modo, activaron servicios sanitarios que enviaron al lugar un helicóptero para su traslado. También se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y se activó el protocolo ante accidentes laborales.

Sandfire Matsa ha señalado que trabajan "sin descanso por garantizar la protección, la seguridad y la salud de todas las personas" que operan en sus instalaciones y ha asegurado que seguirán poniendo todos sus esfuerzos en "cumplir este objetivo cada día".

"Nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos y compañeros, tanto de Construcciones Mary como de nuestro equipo. En estos momentos difíciles, queremos expresarles todo nuestro apoyo y cercanía", ha subrayado en el comunicado.

Además, como consecuencia de lo sucedido, y como muestra de respeto, la compañía ha detenido la operación en sus tres minas, Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, cancelando los relevos de tarde y noche y manteniendo exclusivamente servicios mínimos.

"El compromiso con la salud y seguridad de todas las personas que trabajan en nuestras instalaciones es una prioridad para Sandfire Matsa, por lo que nos sentimos desolados por este triste suceso", concluye el comunicado.