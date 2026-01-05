La mujer hallada muerta en el centro de Huelva era una persona sin hogar

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mujer de unos 40 años hallada muerta este domingo en la calle Arquitecto Pérez Carasa, en el centro de Huelva capital, era una persona sin hogar, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

De este modo, según selañó el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, el cuerpo no mostraba signos de violencia, algo confirmado por el cuerpo policial, por lo que se baraja que se produjera su fallecimiento por causas naturales, aunque se le practicará autopsia.

La Sala Coordinadora del Servicio 112 Andalucía activó el pertinente protocolo policial, según fuentes del servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.