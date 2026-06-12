Municipios afectados por el incendio de Castillejos (Huelva) reclaman ayudas "urgentes" para agricultores y ganaderos

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón; la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y el teniente de alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, en la reunión con los afetacos por el incendio de Castillejos. - AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón; la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y el teniente de alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, han mantenido este viernes una reunión de urgencia con los agricultores y ganaderos de sus municipios afectados por el incendio forestal que ha calcinado miles de hectáreas en los últimos días en la comarca del Andévalo onubense y reclaman ayudas "urgentes" para los mismo.

Según informa el Ayuntamiento de San Bartolomé en una nota, el encuentro ha tenido como objetivo realizar una primera evaluación de los daños ocasionados por el incendio en explotaciones agrícolas y ganaderas y en la actividad cinegética de la comarca, así como escuchar las "necesidades, preocupaciones y demandas" de las personas afectadas.

Durante la reunión, los responsables municipales han coincidido en calificar la situación como "muy grave" debido a las "importantes pérdidas registradas" y a las consecuencias que este incendio ha tenido en un sector "estratégico" en la economía de los tres municipios.

Ante esta situación, los alcaldes han acordado trabajar de forma coordinada para solicitar a las administraciones competentes la puesta en marcha de ayudas "urgentes" que permitan "paliar los daños sufridos y favorecer la recuperación de las explotaciones afectadas en el menor tiempo posible".

En este sentido, les han trasladado que ya se ha solicitado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con el objetivo de "dar una respuesta extraordinaria a unos daños de gran magnitud" para lo que "es necesario el máximo respaldo institucional".

Asimismo, han manifestado la "necesidad" de que se adopten las medidas preventivas y de gestión "oportunas" para "evitar que una situación de estas características vuelva a repetirse en el futuro".

Los representantes municipales han trasladado a agricultores y ganaderos su "compromiso" de "defender conjuntamente sus intereses y reivindicaciones", acompañándoles "en cada paso", poniendo "a su disposición todos los recursos municipales" y actuando como interlocutores ante las distintas administraciones "para que las demandas del sector reciban una respuesta rápida y eficaz".

Por último, han reiterado su apoyo a todas las personas afectadas y han destacado la "importancia" de la colaboración entre instituciones para "afrontar la recuperación tras un incendio que ha causado importantes daños en el territorio".