Nerva (Huelva) lamenta que autorizar un recrecimiento en el vertedero supondría "condenar a perpetuidad" al pueblo

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales contra el vertedero de Nerva (Huelva) y grupos políticos del Ayuntamiento, encabezados por el alcalde, José Luis Lozano (XNerva), han protestado este miércoles a las puertas del Juzgado Contencioso Administrativo de Huelva donde tenía lugar la vista por una denuncia interpuesta por la empresa contra el Consistorio y Ecologistas en Acción después de que en febrero de 2023 se denegase la licencia de obra mayor para ejecutar las fases 2 y 3 del recrecimiento. Ante esto, han señalado que autorizarlo sería "condenar a perpetuidad" al pueblo.

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios, el alcalde de Nerva, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, y el exalcalde del municipio, José Antonio Ayala (PSOE), quién estaba al frente del Ayuntamiento cuando se denegó la licencia.

En este sentido, el exalcalde ha señalado que la instalación "no está en un suelo industrial, sino rústico" y tiene que contar con "una declaración de utilidad pública e interés social", la cual obtuvo en una primera fase, pero que cuando se pidió el recrecimiento en 2023 el Ayuntamiento mantuvo que "necesitaría otra vez el mismo procedimiento para obtener la licencia". En este sentido, ha apuntado que la licencia anterior se dio "para que se terminara a la cota a 305 metros" pero que "ahora mismo la instalación está en la cota 325", 20 más de lo concedido, y ha recordado que las competencias urbanísticas son "competencia municipal".

"Con lo cual se le denegó la licencia en base a los informes técnicos de Urbanismo, que decían que necesitaba otra vez una declaración de utilidad pública y no presentar solo una solicitud de licencia de obra que es lo que presentaron", ha explicado.

Por su parte, el actual alcalde, José Luis Lozano, ha subrayado que lucha por "una tierra limpia y libre" y para "no dejar a las generaciones futuras la herencia" que actualmente mantienen en Nerva, toda vez que ha remarcado que alza la voz "por todas las humillaciones" que Nerva "llevan soportando desde hace más de treinta años" que han supuesto "un auténtico retroceso".

"Es un auténtico disparate, un desastre social, económico y medioambiental que estamos padeciendo en nuestras carnes y medioambientalmente a 700 metros de nuestras casas, una situación inaudita en una Europa moderna y en la que las administraciones nos dan la espalda y hacen como si allí no sucediese absolutamente nada. Si no sucede nada, que vengan a vivir allí con nuestros hijos y mayores que se ven obligados permanentemente a vivir a setecientos metros de los peores residuos que se generan en el mundo", ha remarcado.

Al respecto, ha manifestado que esta instalación, "que se hizo con la excusa de dar soporte a los residuos que se generaban en Cádiz, Sevilla y Huelva, se ha visto muy superada y entregada al negocio de los residuos, viniendo de todas partes del mundo".

"La fase 1 se ejecutó y hoy se nos pide la autorización para la 2 y para la 3, que ha sido denegada técnicamente por parte del Ayuntamiento y hoy la empresa recurre entendiendo que a ellos técnicamente les asiste ese recrecimiento y nosotros defendemos que no le corresponde, que no tiene nada que ver con el proyecto primigenio que se presentó, está muy alejado de aquello que se nos presentó hace muchísimos años. Y, sobre todo, lo principal es que debe de escucharse no solo judicialmente, sino ejecutivamente, que los ciudadanos de Nerva no queremos esto porque es insostenible que se nos siga machacando y obligando a vivir en esta situación", ha enfatizado el alcalde.

EL RECRECIMIENTO "DUPLICARÍA LO QUE HAY"

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado que el hecho de que la empresa ganara y se le otorgara la licencia para el recrecimiento de los vasos 2 y 3 supondría "un recrecimiento de cinco metros en todo el perímetro y duplica la cantidad que actualmente hay, que está estimado en más de un millón y medio de toneladas de residuos tóxicos en el vaso peligroso".

"Supondría ampliar a perpetuidad el negocio de los residuos, porque actualmente la empresa trae residuos peligrosos de todos sitios, le da una estabilización y a partir de esa estabilización pasan a tener la calificación o la caracterización de no peligroso. Pero ahora contemplan una planta de tecnosuelos, que utilizar los residuos no peligrosos como materia prima para restaurar suelos degradados y le interesa mantener el vaso de peligroso, convertirlo en residuo supuestamente no peligroso y darle una salida, echándolo por nuestros campos o por los suelos degradados de la minería", ha detallado.

En este sentido, ha explicado que "se duplicaría el millón y medio que hay y sería más de tres millones, cuatro millones posiblemente" y "condenaría a perpetuidad a Nerva", porque "ya las instalaciones nunca se cerrarían", ya que los residuos, con la planta de tecnosuelos "entran y salen", ha remarcado.

De otro lado, ha señalado que por el decreto 646 del 2020, los vertederos "tienen que actualizarse al amparo de esta nueva legislación" y que "la empresa, unos días antes, solicitó una suspensión", por lo que "ahora mismo no cuenta con una autorización ambiental integrada que los ampare" y, por lo tanto, "el Ayuntamiento tiene ahora mismo una base legal para no conceder la licencia".

Finalmente, ha pedido a la Justicia que "entre en el fondo" y que "le dé un carpetazo" al vertedero, toda vez que ha lamentado que, además de los problemas de "olores insoportables, nadie ha movido ficha para hacer un estudio epidemiológico, un estudio sanitario", que "lo tiene que hacer la administración y lo tiene que pagar la empresa" para "conocer los resultados y hablar con objetividad, rigor y no en opiniones".

"No somos el retrete tóxico. Hemos sido muy solidarios, que cierren y que busquen industrias alternativas, que busquen industrias alternativas, que es lo que se merece la Cuenca Minera, pero nada de tecnosuelos, nada de residuos", ha remarcado.