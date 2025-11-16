El número empresas onubenses inscritas en la Seguridad Social aumenta en octubre tras varios meses de bajada

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en octubre fue de 14.632 compañías, lo que supone un aumento, tras cuatro meses de bajada, del 0,84% con respecto al mes anterior, ya que se cifraron en 14.513 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Asimismo, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del décimo mes del año supone un incremento de 1,5% con respecto al mismo mes de 2024, ya que se contabilizaron 14.414 compañías.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

Estas cifras se asemejan de la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de octubre en Andalucía asciende a 252.779, registrando un crecimiento del 1,4% respecto al mismo mes del año anterior

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar --cuenta ajena--.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de octubre en la provincia de Huelva fue el de servicios con 9.898 (catorce menos que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.392 (91 empresas más); y el de la construcción, con 1.454; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 888.

Con respecto a las del sector servicios (9.898), 3.502 de las empresas inscritas en el décimo mes del año pertenecen al comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, 1.994 a la hostelería, 591 al transporte y almacenamiento, 136 a información y comunicaciones, 188 a las actividades financieras y de seguros, 196 a actividades inmobiliarias y 713 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Asimismo, dentro de este mismo sector, se inscribieron 693 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares, 368 con la educación, 514 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales y 298 pertenecen a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, además de 96 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 609 empresas inscritas en otros servicios.

En cuanto al sector industrial, de las 882 empresas inscritas 25 están relacionadas con las industrias extractivas, 792 con la industria manufacturera, 23 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y 48 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Por otro lado, el mayor número de empresas en octubre son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.023 compañías, mientras que tan solo había 63 con 250 o más trabajadores, número que supone un aumento con respecto al mes pasado, que registró 48 compañías.

Asimismo, hasta octubre de 2025, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.832 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.568. Por otro lado, la provincia cuenta con 655 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 258 cooperativas.

TRABAJADORES

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en octubre 156.875, que supone un descenso del 4,3% con respecto a septiembre, ya que se registraron 150.303 empleados.

Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 46.165 empleados, que supone, por tanto, un descenso con respecto al pasado mes, en el que se registraron 41.168 trabajadores. El segundo tipo de empresas son la que reúne a 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 23.207 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en octubre, concretamente, 94.565, seguido de agricultura con 34.016, industria con 17.092, y construcción con 11.202.