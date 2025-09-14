El número de empresas onubenses inscritas en la Seguridad Social desciende un 1,18% en agosto

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en agosto fue de 14.812 compañías, lo que supone una bajada, por tercer mes consecutivo, del 1,18% con respecto al mes anterior, ya que se cifraron en 14.989 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Asimismo, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del octavo mes del año supone un aumento con respecto al mismo mes de 2024, ya que se contabilizaron 14.713 compañías.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

Estas cifras se alejan de la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de agosto en Andalucía asciende a 247.094, registrando un crecimiento del 1,1% respecto al mismo mes del año anterior.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar --cuenta ajena--.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de agosto en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.341 (0,60% menos que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, con 2.200 (69 empresas menos); y el de la construcción, con 1.389; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 882.

Con respecto a las del sector servicios (10.341), 3.622 de las empresas inscritas en el octavo mes del año pertenecen al comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, 2.313 a la hostelería, 606 al transporte y almacenamiento, 134 a información y comunicaciones, 186 a las actividades financieras y de seguros, 210 a actividades inmobiliarias y 708 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Asimismo, dentro de este mismo sector, se inscribieron 728 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares, 293 con la educación, 513 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales y 306 pertenecen a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, además de 100 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 616 empresas inscritas en otros servicios.

En cuanto al sector industrial, de las 882 empresas inscritas 22 están relacionadas con las industrias extractivas, 789 con la industria manufacturera, 24 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y 47 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Por otro lado, el mayor número de empresas en agosto son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.036 compañías, mientras que tan solo había 48 con 250 o más trabajadores, número que supone un descenso con respecto al mes pasado.

Asimismo, hasta agosto de 2025, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.855 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.719. Por otro lado, la provincia cuenta con 655 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 257 cooperativas.

TRABAJADORES

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en agosto 150.499, que supone un descenso del 0,47% con respecto a julio, ya que se registró 151.218 empleados.

Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 40.936 empleados, que supone, por tanto, un descenso con respecto al pasado mes, en el que se registraron 41.168 trabajadores.