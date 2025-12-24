El número de nuevos asuntos ingresados en órganos judiciales de Huelva descendió un 12,2% durante el tercer trimestre

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva durante el tercer trimestre descendió en un 12,28% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se registraron durante dicho periodo 15.203 asuntos, frente a los 17.333 de los mismos meses de 2024, según el informe estadístico sobre la Situación de los Órganos Judiciales, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.

En este informe, consultado por Europa Press, por jurisdicción, la Penal es la que registró un mayor número de casos durante el segundo trimestre con un total de 8.988 9.447, lo que supone un descenso del 4,8% con respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, en la Civil se registraron 4.798 7.314 asuntos, un 34,39% menos.

Por otro lado, en la Contencioso-Administrativo se registraron 234 312 asuntos, 25% menos que hace un año y en la Social 1.183 casos, lo que supone un aumenta de 19 casos con respecto al mismo periodo de hace un año.

Por otra parte, en cuanto a la resolución de asuntos, el trimestre arrojó una cifra de 13.722 asuntos, ligero descenso con respecto al año anterior, ya que se alzaron a los 19.550 casos. Estos se reparten en el Penal, 7.082 9.062 (bajada del 21,84%); en el Contencioso-Administrativo, 181 300 (disminución del 39,6%); en el Civil, 5812 9.187 (descenso del 36,73%), y en el Social, 667 1.001 (33,36% menos).

Por otro lado, los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melillla experimentaron un descenso interanual del 11,1 % durante el tercer trimestre de 2025. Entre julio y septiembre pasados, el orden jurisdiccional que sufrió el descenso más acusado fue el Civil, con un 32,8 % menos asuntos que un año antes.

También se redujo ligeramente el orden Contencioso-Administrativo, en un 0,4 por ciento, mientras que en las jurisdicciones de lo Penal y de lo Social ingresaron un 2,7 por ciento y un 4,8 por ciento más asuntos, respectivamente.

SENTENCIAS Y AUTOS

Los juzgados onubenses emitieron un total de 3.184 sentencias durante el tercer trimestre de 2025, un aumento del 2,5%; 7.401 autos, lo que supone un descenso del 12,63%; y 3.259 decretos.

Por jurisdicción, en la Civil se registraron 1.430 sentencias, un 4,3% más; 2.607 autos, lo que representa un aumento del 7,7%, y 2.528 decretos. En la Penal, 1.347 sentencias, un aumento del 8,45% con respecto a 2024, 4.571 autos, un 21,51% menos y 340 decretos.

Por su parte, en lo Contencioso Administrativo se emitieron 101 sentencias, un 61,5% menos; 101 autos, disminución del 14,7%; y 340 decretos. Por último, en la Social se han firmado 306 sentencias, una disminución del 30,7%; 122 autos, que supone un descenso de 18 casos y 355 decretos.