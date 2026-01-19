El Obispado de Huelva suspende la procesión de San Sebastián y ofrece una homilía por las víctimas

Archivo - Bandera a media asta en la Diócesis de Huelva. - OBISPADO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Huelva y la Hermandad de Los Estudiantes han decidido suspender la procesión de San Sebastián, patrón de la capital en señal de respeto y duelo por el accidente de Adamuz (Córdoba). No obstante, el obispo de Huelva, Santiago González, ofrecerá una homilía este martes por las víctimas de esta tragedia.

Según ha indicado la Diócesis de Huelva en un comunicado, la decisión de suspender la procesión del santo patrón, con motivo de su festividad, se realiza como "signo de respeto, duelo y cercanía" ante el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han resultado fallecidas y heridas numerosas personas, algunas de ellas naturales de Huelva o estrechamente vinculadas a la provincia.

No obstante, "y manteniendo el sentido profundamente cristiano de orar por los difuntos, por la pronta recuperación de los heridos y por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos", este martes, 20 de enero, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, celebrará una Santa Misa en la parroquia de San Sebastián, a las 20,00 horas, que será ofrecida de manera especial por las víctimas de esta tragedia.

Asimismo, a nivel parroquial se mantienen los cultos en honor de San Sebastián, celebrándose el Triduo los días 22, 23 y 24 de enero, así como la Función el próximo domingo, que se desarrollarán en "un clima de sobriedad, recogimiento y oración".

Desde la Diócesis de Huelva han expresado su "profunda cercanía y solidaridad con todas las víctimas de este suceso", uniéndonos al dolor "de tantas familias onubenses que viven estos días marcados por la pérdida y la preocupación".

"Invitamos a todos los fieles a participar en los cultos programados, y de manera especial en la Santa Misa de mañana, haciendo de la oración un gesto compartido de esperanza cristiana y comunión fraterna", finaliza el comunicado.