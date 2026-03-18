Obras de emergencia en la intersección de la N-433 y la A-495 (Huelva) obligan a itinerarios alternativos del tráfico

Itinerario alternativo por las obras el entorno de la intersección de la carretera N-433 con la carretera A-495, en la localidad de Rosal de la Frontera. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado este miércoles que está ejecutando las obras de emergencia para la rehabilitación del firme en el entorno de la intersección de la carretera N-433 con la carretera A-495, en la localidad de Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva.

Así lo ha indicado el Ministerio en una nota, en la que ha explicado que la actuación consiste en el fresado de seis centímetros del pavimento bituminoso existente y su reposición con mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros.

Por ello, ha alertado que desde el jueves 19 y hasta el lunes 23 de marzo, entre las 09,00 y las 19,00 horas, la intersección quedará cerrada al tráfico, así como que durante la realización de los trabajos se establecerán los itinerarios alternativos.

De este modo, para el tráfico ligero se habilitarán itinerarios alternativos haciendo uso del viario urbano. Los vehículos pesados que circulen por la A-495 hacía la carretera N-433 sentido Aracena deberán realizar el circuito formado por las carreteras A-496, HU-7104, N-435 y N-433.

De otro lado, los vehículos que circulen por la A-495 hacía la carretera N-433 sentido Portugal deberán tomar la carretera HU-7401 hasta Paymogo y posteriormente la HU-7400 hacia la frontera con Portugal y los vehículos con dirección autovía A-49 desde la N-433 deberá hacerlo por la nacional N-435.