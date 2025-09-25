Operación de la Guardia Civil por barrios de Huelva relacionada con delitos contra el patrimonio

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está desarrollando este jueves una operación en barrios de la capital relacionada con delitos contra el patrimonio, concretamente, robos cometidos en fincas rurales.

Según han confirmado desde el Instituto Armado a Europa Press, la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva tiene abierta esta operación en distintos barrios de la ciudad para esclarecer robos cometidos en fincas rurales.

No obstante, por el momento nos ha trascendido más detalles de la operación, así como ni detenidos ni posibles registros que se hayan producido.