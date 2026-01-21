Organizaciones agrarias seleccionan en Marruecos a 3.305 nuevas temporeras para la campaña de la fresa de Huelva

UPA selecciona en Tánger temporeras para la campaña de la fresa de Huelva. - UPA HUELVA

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias de Huelva se han desplazado a Marruecos para seleccionar a parte de las 3.305 mujeres nuevas que se incorporarán a la campaña de recolección de los frutos rojos de la provincia dentro del programa Gecco. Un número que se suma al contingente de 14.525 jornaleras que son repetidoras al llevar más de dos años trabajando en la fresa.

Así, según ha indicado la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) el 99,98% de los contratos han sido para mujeres del mundo rural, "que se han desplazado desde sus aldeas y de los pueblos cercanos a Tánger para acudir a esta selección", ha explicado el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.

UPA Huelva ha realizado su proceso de selección en Tánger en representación de sus empresas afiliadas y destaca la "buena disponibilidad y colaboración mostradas por las personas candidatas", que les han trasladado, estos dos días, "su interés" por trabajar en la campaña.

Las mujeres seleccionadas se incorporarán a la campaña de recolección en marzo, cuando sea necesaria una mayor cantidad de mano de obra. Con anterioridad, se irán incorporando las personas trabajadoras que ya han venido en campañas anteriores --denominadas repetidoras--, 14.525 mujeres, que, en total, formarán un contingente procedente de Marruecos de algo más de 17.000 personas.

Por su parte, desde Asaja Huelva han indicado que seleccionará a 994 trabajadoras, en un procedimiento que se está desarrollando "a buen ritmo" y "conforme a la planificación establecida" y ha destacado que Marruecos es, en la actualidad, el país "con una tradición más amplia en materia de contratación en origen", una trayectoria que "aporta experiencia y conocimiento a todas las partes implicadas y que, en la práctica, contribuye a dar fluidez al procedimiento".

"Esta experiencia acumulada facilita el desarrollo de las distintas fases y permite avanzar con seguridad y eficacia en la selección prevista", remarca.

De otro lado, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, se desplazó la semana pasada a Fez (Marruecos) para seleccionar a 939 trabajadoras que se incorporarán a lo largo del mes de marzo a la campaña de recolección de frutos rojos de la provincia. Esta selección se enmarca en el contingente aprobado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la orden Gecco.

INCORPORACIÓN DEL CONTINGENTE MAURITANO

Asimismo, Freshuelva ha explicado que un contingente de 46 trabajadores procedentes de Mauritania se ha incorporado ya a la campaña de la fresa de la mano de esta organización para desarrollar labores agrícolas en empresas del sector, en el marco de un proyecto piloto de migración circular impulsado por los Gobiernos de España y Mauritania.

Esta iniciativa forma parte del acuerdo bilateral que regula una migración "regular, ordenada y segura", y que tiene como objetivo cubrir necesidades de mano de obra en campañas agrícolas al tiempo que "garantiza los derechos de las personas trabajadoras", ha indicado en una información publicada en su web.

La llegada de estos trabajadores se enmarca en el Memorando de Entendimiento en materia de migración circular firmado el 27 de agosto de 2024 por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y las autoridades mauritanas. Este acuerdo fue asimismo refrendado en la Reunión de Alto Nivel celebrada el pasado 16 de julio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, quedando recogido en la Declaración conjunta suscrita por ambos países.

Como parte del desarrollo de este proyecto piloto, los trabajadores han participado previamente en acciones formativas antes de su desplazamiento a España, centradas en el conocimiento de sus derechos y obligaciones laborales, así como en las condiciones de trabajo y estancia. Estas sesiones formativas han sido desarrolladas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Secretaría de Estado de Migraciones.

En este contexto, el director general de Gestión Migratoria, Santiago Yerga Cobos, se desplazó a Nouakchot, capital de Mauritania, para supervisar el desarrollo de esta formación previa y conocer de primera mano el funcionamiento del programa. Desde el Ministerio se subraya que los proyectos de migración circular constituyen una herramienta eficaz para favorecer una movilidad laboral segura y beneficiosa tanto para los países de origen como para los de destino.

La incorporación de estos 46 trabajadores mauritanos "refuerza la estrategia de diversificación de orígenes de la contratación en origen en la provincia de Huelva" y se suma a otras experiencias piloto desarrolladas en los últimos años, "consolidando un modelo de migración circular que contribuye a la estabilidad de las campañas agrícolas y al desarrollo económico y social del territorio", ha destacado Freshuelva.