Organizaciones agrarias de Huelva piden por carta a la 'reina maga' Teresa Ribera "un futuro para el campo" onubense

HUELVA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), integradas en la Plataforma 'Agua para el campo. Alimentos para el mundo', han escrito una carta en tono sarcástico dirigiéndose a su 'reina maga', la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en este día de Reyes, en la que le piden una "solución" a los problemas del agua y un "futuro para el campo" onubense.

En esta carta, consultada por Europa Press, las organizaciones señalan que "desde el apacible reino de Huelva, tierra de agricultura próspera y tradiciones arraigadas", le escriben a Ribera "esta especial carta de Reyes, no para pedirte un camión de juguetes, ni un tren eléctrico, ni siquiera el último modelo de videoconsola" sino una "petición emocional, vital y, sobre todo, irónica".

"Eres tú, Teresa, la que tiene en sus manos el mayor regalo que podríamos desear: el futuro de nuestros campos, de nuestras vidas y de las de nuestros hijos. Eres tú, nuestra particular Reina Mago, la que puede hacer que las generaciones venideras sigan teniendo el privilegio de escribir estas cartas de Reyes, de recibir juguetes, de soñar", dice la misiva antes de continuar señalando que "los agricultores de Huelva, somos gente sencilla, de sol y de tierra, de trabajo duro y de compromiso con lo que hacemos. No queremos castillos ni joyas, solo queremos que se nos escuche, que se nos considere, que se nos valore" y que "no se nos ningunee".

Prosigue explicando que los problemas del agua les "ahogan" y se ven "incapaces de solucionarlos" sin la ayuda de la ministra a la que espetan que "tiene el cetro de la Transición Ecológica" y "el poder de hacer que este problema se desvanezca como un mal sueño".

"Por todo ello, te pedimos, en esta noche mágica y especial, que te conviertas en nuestra Reina Mago y que nos des el más preciado de los regalos: un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra tierra. Con todo nuestro cariño y un poquito de ironía, te queremos", concluye la carta firmad por "los agricultores de Huelva", manifiestan.

Ya el pasado 21 de diciembre las organizaciones mostraron su "preocupación" por "la falta de precipitaciones" y de las infraestructuras "necesarias" que se reivindican "desde hace décadas" y "cuya consecuencia" ha sido la entrada en vigor del recorte del 50% para el riego desde el 1 de enero, acordado por la Comisión de Sequía del Tinto-Odiel-Piedras", lo que consideraron que iba a ser "la muerte económica" de la provincia, por lo que anunciaron que retomarían las movilizaciones pospuestas en noviembre y diferentes acciones, como esta carta.

Las organizaciones advirtieron que la situación "no sería tan extrema de haberse cumplido lo comprometido en los diferentes planes hidrológicos y acometerse las obras declaradas de interés general del Estado", toda vez que pidieron reuniones con la Junta de Andalucía --llevada a cabo el pasado 28 de diciembre-- y con el secretario de Estado para el Medio Ambiente, Hugo Morán, que aún no ha sido fechada.