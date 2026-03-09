Palos de la Frontera (Huelva) celebra el 14 y 15 de marzo la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento

Presentación de la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido este lunes la presentación de la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento, una de las celebraciones históricas "más destacadas" de la provincia que tendrá lugar en Palos de la Frontera los próximos 14 y 15 de marzo.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota deprensa, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, esta cita recrea cada año el regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos en 1493, cuando los marineros trajeron la noticia del descubrimiento de América.

La presentación ha contado con la participación del diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, y de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañados por miembros de la corporación municipal, todos ellos ataviados con vestimentas de época.

Antes del acto institucional, representantes del Ayuntamiento palermo protagonizaron un colorido desfile desde Casa Colón hasta la Diputación, acompañado de música medieval y ambiente festivo. Durante la rueda de prensa se ha destacado la trayectoria de esta feria, que roza ya el cuarto de siglo de historia y que cada edición congrega a más de 70.000 visitantes en un solo fin de semana, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de la provincia de Huelva.

La Feria Medieval del Descubrimiento conmemora el 533 aniversario del regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos, ocurrido el 15 de marzo de 1493, cuando Cristóbal Colón llegó a bordo de la Niña y pocas horas después arribó la Pinta, capitaneada por el palermo Martín Alonso Pinzón. Este hecho confirmó que desde este pequeño puerto onubense se había iniciado "una de las mayores gestas de la historia universal".

LAS JORNADAS DE HISTORIA ABREN LA PROGRAMACIÓN

Las actividades vinculadas a esta conmemoración comenzaron el pasado fin de semana con la celebración de las XXII Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América, dedicadas en esta edición al centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra (1926-2026). Durante estas jornadas se analizó el significado histórico de aquella travesía aérea que partió también desde Palos de la Frontera para unir España y Argentina, estableciendo un paralelismo simbólico entre las expediciones marítimas del siglo XV y los grandes retos aeronáuticos del siglo XX.

La organización de la Feria Medieval del Descubrimiento implica además un importante despliegue de medios humanos y técnicos por parte del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. En estos días previos, más de un centenar de operarios municipales trabajan intensamente en la decoración y tematización del recinto medieval y de las calles aledañas, con el objetivo de recrear con el mayor realismo posible el ambiente de la época colombina.

En estas tareas participan los distintos servicios municipales, entre ellos carpintería, obras, limpieza, electricidad, jardinería y mantenimiento, coordinados para transformar el casco histórico del municipio en un auténtico escenario del siglo XV y garantizar que la experiencia sea plenamente inmersiva para vecinos y visitantes.

Las calles del casco histórico se convertirán en un gran escenario medieval donde vecinos y visitantes podrán revivir la atmósfera del siglo XV. Durante dos jornadas, Palos retrocederá 533 años en el tiempo para recordar el momento en que sus marineros regresaron del Nuevo Mundo.

Los actos institucionales comenzarán el viernes, 13 de marzo, con la recepción de autoridades en el Monasterio de La Rábida, seguida de una ofrenda floral y un réquiem ante la tumba de Martín Alonso Pinzón, un Tedeum de acción de gracias por el regreso de las carabelas y una sesión extraordinaria de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana.

Uno de los momentos "más espectaculares" llegará el sábado por la mañana con el gran desfile de la llegada de los marineros del Descubrimiento, uno de los actos más visuales y esperados de la feria, en el que participan cientos de figurantes caracterizados recreando el regreso de los navegantes al Puerto de Palos.

MÁS DE 200 PUESTOS Y DECENAS DE ACTIVIDADES

El recinto medieval ha ido ampliándose en los últimos años para dar respuesta al creciente número de visitantes. En esta edición se instalarán alrededor de 200 puestos medievales, donde el público podrá encontrar artesanía, gastronomía tradicional y productos inspirados en la época. A ello se sumará una amplia programación cultural y divulgativa con talleres participativos para todas las edades, especialmente pensados para el público infantil, como la elaboración de escudos y espadas, escritura medieval, cuero o cocina tradicional, así como numerosos talleres demostrativos de oficios históricos.

Entre ellos destacan los talleres de alfarería y modelado, cerámica, talla en madera, zapatería, cestería, vidrio, acuñación artesanal, forja, caligrafía medieval, xilografía, pirograbado o destilación de plantas aromáticas, además de demostraciones de carpintería, curtido de pieles y armería.

La programación incluirá también numerosas animaciones teatrales, música medieval, danzas, pasacalles y representaciones históricas que llenarán las calles con actividades prácticamente cada cinco minutos. Entre los espectáculos más destacados figuran torneos medievales a caballo, exhibiciones de cetrería, luchas medievales, tiro con arco y representaciones teatrales inspiradas en la época del Descubrimiento.

Además, el Ayuntamiento acogerá la exposición 'El vuelo del Plus Ultra y sus protagonistas', mientras que en distintos puntos del recinto se podrán visitar muestras y exhibiciones de cañones y armas de época, campamentos artilleros, herramientas históricas y aves rapaces.

La organización ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad en el que participan Guardia Civil, Policía Local, servicios de vigilancia privada y bomberos, con presencia durante todas las jornadas de la feria. Además, se habilitará un dispositivo médico y veterinario situado en el entorno de la calle Colón, en pleno corazón del recinto.

Para facilitar la llegada de visitantes, el Ayuntamiento habilitará más de 3.000 plazas de aparcamiento gratuitas, incluidas plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Estas se distribuirán en zonas como la calle San Jorge, La Fontanilla y el Plan Nuevo Centro, además de los distintos parkings subterráneos de la localidad, todos ellos con vigilancia durante las 24 horas.

La programación se completará con la XIX edición del Concurso Fotográfico de la Feria Medieval, en el que podrán participar los interesados inscribiéndose hasta el 13 de marzo en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. El certamen establece tres temáticas obligatorias: el desfile, los puestos medievales y la noche medieval, con premios de 500 euros para la mejor fotografía, 350 euros para el segundo premio y 200 euros para el tercero.